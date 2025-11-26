onedio
Mutfak Masasında Saatlerce Oturup Geleceği Sorgularken Dinlenecek Şarkılar

miray soysal
26.11.2025 - 23:46

Geçmiş, gelecek, “ne olacaktı ne oldu” diye düşüne düşüne... İşte tam o anlarda eşlik edecek şarkılar da başka olur. Damarına basmayan ama ruhuna dokunan, seni anladığını hissettiren, bazılarını mırıldandığın, bazılarını sessizce dinleyip iç çektiğin şarkılar... Bu liste, işte tam o gecelere yazıldı.

1. Nilüfer - Son Arzum

2. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar

3. Kalben - Yara

4. Sena Şener - Porselen Kalbim

5. Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim

6. Ayten Alpman- Tek Başına

7. Esmeray - Unutama Beni

8. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

9. Sıla- Yan Benimle

10. Çatı Katı - Gökhan Türkmen

11. yirmi7 - Sokak Lambası

12. Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem

