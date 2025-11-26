Mutfak Masasında Saatlerce Oturup Geleceği Sorgularken Dinlenecek Şarkılar
Geçmiş, gelecek, “ne olacaktı ne oldu” diye düşüne düşüne... İşte tam o anlarda eşlik edecek şarkılar da başka olur. Damarına basmayan ama ruhuna dokunan, seni anladığını hissettiren, bazılarını mırıldandığın, bazılarını sessizce dinleyip iç çektiğin şarkılar... Bu liste, işte tam o gecelere yazıldı.
1. Nilüfer - Son Arzum
2. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar
3. Kalben - Yara
4. Sena Şener - Porselen Kalbim
5. Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim
6. Ayten Alpman- Tek Başına
7. Esmeray - Unutama Beni
8. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim
9. Sıla- Yan Benimle
10. Çatı Katı - Gökhan Türkmen
11. yirmi7 - Sokak Lambası
12. Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem
