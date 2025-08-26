onedio
Muhafazakar Camiadaki İfşa Gündemini Açıklayan İçerik Üreticisi: "Üsküdar'da Çay İçmeye Davet Ediyorsunuz"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
27.08.2025 - 00:12

Sanat camiası bugünlerde taciz ve ifşa gündemiyle sarsıldı. Birbirinden ünlü isimlerin taciz mesajları tek tek ifşa edildi ve her geçen gün bu listeye yeni bir isim eklenmeye devam ediyor. Sosyal medyanın odağı sanat camiasına kaymışken, Fatma Özkaya isimli bir içerik üreticisi 'ifşa' gündeminin ne zaman muhafazakar camiaya da sıçrayacağını sorguladı.

Özkaya, muhafazakarların da 'Üsküdar'da çay içmeye' davet ettiğini söyleyerek arka planda neler yaşandığını anlattı.

Kaynak: Instagram / Fatma Özkaya

"Masum değilsin, sadece henüz sıra sana gelmedi."

Sanat camiasındaki taciz gündeminin aslında muhafazakar camiada da olduğunu anlatan içerik üreticisi Fatma Özkaya, genç kızların çay içmeye davet edildiğini, bu davetlerde 'mutsuz evliliklerden' bahsedildiğini anlattı. 

'Yaptığınız yine taciz, yine istismar' diyen Özkaya, 'Birazcık imkanı olan da Başakşehir'de ev açıyor.' diyerek kendi tabiriyle yapılan pislikleri tek tek anlattı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
