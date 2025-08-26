Muhafazakar Camiadaki İfşa Gündemini Açıklayan İçerik Üreticisi: "Üsküdar'da Çay İçmeye Davet Ediyorsunuz"

Sanat camiası bugünlerde taciz ve ifşa gündemiyle sarsıldı. Birbirinden ünlü isimlerin taciz mesajları tek tek ifşa edildi ve her geçen gün bu listeye yeni bir isim eklenmeye devam ediyor. Sosyal medyanın odağı sanat camiasına kaymışken, Fatma Özkaya isimli bir içerik üreticisi 'ifşa' gündeminin ne zaman muhafazakar camiaya da sıçrayacağını sorguladı.

Özkaya, muhafazakarların da 'Üsküdar'da çay içmeye' davet ettiğini söyleyerek arka planda neler yaşandığını anlattı.

Kaynak: Instagram / Fatma Özkaya