Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: 20 Askerimizin Şehit Olduğu Olay Sonrası Tüm C-130 Uçuşları Durduruldu
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dünüşü sırasında Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağı nedeniyle 20 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, kazada şehit olan tüm askerlerin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, uçağın kara kutularının Türkiye’ye getirildiğini ve tedbir amaçlı olarak planlanan tüm C-130 uçuşlarının ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtti.
Gürcistan’da düşen ve 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası ile ilgili MSB’den yeni açıklama geldi.
