onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: 20 Askerimizin Şehit Olduğu Olay Sonrası Tüm C-130 Uçuşları Durduruldu

Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: 20 Askerimizin Şehit Olduğu Olay Sonrası Tüm C-130 Uçuşları Durduruldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2025 - 12:05

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dünüşü sırasında Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağı nedeniyle 20 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, kazada şehit olan tüm askerlerin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, uçağın kara kutularının Türkiye’ye getirildiğini ve tedbir amaçlı olarak planlanan tüm C-130 uçuşlarının ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gürcistan’da düşen ve 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası ile ilgili MSB’den yeni açıklama geldi.

Gürcistan’da düşen ve 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası ile ilgili MSB’den yeni açıklama geldi.

'11 Kasım’da C-130E tipi ulaştırma uçağımız, Gence'den saat 13.15'te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na intikal için kalkmıştır. Saat 13.50’de son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Saat 14.34’te uçağımızın henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır

Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarının bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir

Uçağın en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen cihazlar incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır

Envanterde bulunan diğer C-130 uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
4
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın