Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: 20 Askerimizin Şehit Olduğu Olay Sonrası Tüm C-130 Uçuşları Durduruldu

'11 Kasım’da C-130E tipi ulaştırma uçağımız, Gence'den saat 13.15'te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na intikal için kalkmıştır. Saat 13.50’de son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Saat 14.34’te uçağımızın henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır

Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarının bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir

Uçağın en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen cihazlar incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır

Envanterde bulunan diğer C-130 uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.'