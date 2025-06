Modern İnsanın Bitmeyen Arayışının Anatomisi

Günümüz dünyasında her şey inanılmaz bir hızla değişiyor. Dünün vazgeçilmezi, bugünün modasının geçmişi oluyor. Sosyal medya akımları, moda trendleri, teknolojik yenilikler derken, kendimizi sürekli bir tüketim sarmalının içinde buluyoruz. Peki neden? Neden her yeni çıkan üründe bir 'aha' anı yaşıyor, her yeni trendin peşinden koşuyoruz? Bu durum, insanın doğasında var olan bir arayış mı, yoksa kapitalist sistemin bize dayattığı bir tüketim pratiği mi?