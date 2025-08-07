Ayşe Sena Şeref Kimdir? Miss International'da Türkiye'yi Temsil Edecek Sena Şeref Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?
1960 yılından bu yana Japonya merkezli düzenlenen ve bu yıl 63'sü gerçekleşecek olan Miss International 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek güzel geçtiğimiz saatlerde belli olmuştu.
Bu sene Miss International'da ülkemizi temsil edecek Ayşe Sena Şeref'in duyurusu, Miss International'ın resmi hesabından yapıldı. Peki Miss International 2025 Türkiye Ayşe Sena Şeref kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Estetiği var mı? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Sena Şeref Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Sena Şeref Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?
Ayşe Sena Şeref'in Eğitimi
Ayşe Sena Şeref Hayatımıza İlk Ne Zaman Girdi?
Ayşe Sena Şeref'in Estetiksiz Hali
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Sena Şeref'in Miss International ile İlgili Açıklaması
Ayşe Sena Şeref'in Instagram Hesabı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın