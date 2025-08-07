onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ayşe Sena Şeref Kimdir? Miss International'da Türkiye'yi Temsil Edecek Sena Şeref Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Ayşe Sena Şeref Kimdir? Miss International'da Türkiye'yi Temsil Edecek Sena Şeref Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.08.2025 - 09:46

1960 yılından bu yana Japonya merkezli düzenlenen ve bu yıl 63'sü gerçekleşecek olan Miss International 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek güzel geçtiğimiz saatlerde belli olmuştu. 

Bu sene Miss International'da ülkemizi temsil edecek Ayşe Sena Şeref'in duyurusu, Miss International'ın resmi hesabından yapıldı. Peki Miss International 2025 Türkiye Ayşe Sena Şeref kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Estetiği var mı? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayşe Sena Şeref Kimdir?

Ayşe Sena Şeref Kimdir?

Ayşe Sena Şeref, dün itibariyle 27 Kasım'da Japonya, Tokyo'da düzenlenecek Miss International'da Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilen isimdir. 

Daha önce Miss Turkey 2024 yarışmasında karşımıza çıkan Ayşe Sena Şeref'in Miss International'da yer alacağı Miss International'ın resmi hesabı tarafından 6 Ağustos tarihinde duyuruldu.

Ayşe Sena Şeref Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Ayşe Sena Şeref Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Aslen Ankaralı olan Ayşe Sena Şeref, 1999 doğumlu. Net olmamakla beraber, Ayşe Sena Şeref'in 2 Ağustos doğumlu olduğu ve Aslan burcu olduğu tahmin ediliyor. 172 boyundaki Şeref, 26 yaşında.

Ayşe Sena Şeref'in Eğitimi

Ayşe Sena Şeref'in Eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimine devam eden Ayşe Sena Şeref, TED Ankara Koleji mezunu.

Ayşe Sena Şeref Hayatımıza İlk Ne Zaman Girdi?

Ayşe Sena Şeref Hayatımıza İlk Ne Zaman Girdi?

İlk olarak Miss Turkey 2024 yarışmasında izlediğimiz Ayşe Sena Şeref, Miss Turkey'de 12 numarayla yarışmış ve finalist olmuştu. O zaman da yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden olmuş fakat 2024'ün kazananı İdil Bilgen seçilmişti.

Ayşe Sena Şeref'in Estetiksiz Hali

Ayşe Sena Şeref'in Estetiksiz Hali

Ayşe Sena Şeref'in Miss International'da Türkiye'yi temsil edeceği sosyal medyada hızla yayılınca, X ve Instagram kullanıcıları her sene olduğu gibi bu sene de Miss International temsilcimizi merceği altına almıştı. 

Ayşe Sena Şeref'in yüzünde birçok estetik müdahale olduğuna kanaat getirilmiş ve güzelliği tartışma yaratmıştı. Ayşe Sena Şeref'in Instagram hesabında, yüzünde henüz hiçbir müdahale yokkenki zamandan kalma birkaç fotoğrafı bulunuyor. Yukarıda gördüğünüz de o fotoğraflardan biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayşe Sena Şeref'in Miss International ile İlgili Açıklaması

Ayşe Sena Şeref'in Miss International ile İlgili Açıklaması

Miss International 2025’te Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan Şeref, “Doğu ile Batı’nın birleştiği bu topraklardan köklü bir miras taşıyorum” diyerek yarışmadaki hedefini kültürel bir kutlama olarak tanımladı.

1960 yılından bu yana Japonya merkezli olarak organize edilen bu yarışma, uluslararası kültürel değişimi ve barış mesajlarını yaymayı amaçlıyor. Şeref, “Bu yolculuk, bir yarışmadan çok daha fazlası. Kimliğimizin, özümüzün ve bugüne kadar geldiğimiz yolun gurur dolu bir kutlaması” diyerek yarışmaya olan tutkusunu dile getirdi.

Ayşe Sena Şeref'in Instagram Hesabı

Ayşe Sena Şeref'in Instagram Hesabı

Instagram hesabını 2022 yılından bu yana kullanan Ayşe Sena Şeref, hesabından anlaşılacağı üzere 'Sena' ismini kullanıyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve düzenli paylaşımlar yapan Ayşe Sena Şeref'in 56 gönderisi, 8.998 takipçisi var. 

Instagram hesabı: @senaseref

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın