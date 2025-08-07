Ayşe Sena Şeref Kimdir? Miss International'da Türkiye'yi Temsil Edecek Sena Şeref Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Ayşe Sena Şeref'in Miss International'da Türkiye'yi temsil edeceği sosyal medyada hızla yayılınca, X ve Instagram kullanıcıları her sene olduğu gibi bu sene de Miss International temsilcimizi merceği altına almıştı.

Ayşe Sena Şeref'in yüzünde birçok estetik müdahale olduğuna kanaat getirilmiş ve güzelliği tartışma yaratmıştı. Ayşe Sena Şeref'in Instagram hesabında, yüzünde henüz hiçbir müdahale yokkenki zamandan kalma birkaç fotoğrafı bulunuyor. Yukarıda gördüğünüz de o fotoğraflardan biri.