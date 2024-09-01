Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Esport
Millilerimiz Zaferle Döndü: eMilli Takımımız Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu

Millilerimiz Zaferle Döndü: eMilli Takımımız Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 11:03

eMilli takımımız Football Manager üzerinden oynanan FIFAe Dünya Kupası'ndan zaferle dönerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda göğsümüzü bir kez daha kabarttılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

eMilli Takımımız Liverpool'dan zaferle döndü.

eMilli Takımımız Liverpool'dan zaferle döndü.

FIFA tarafından ilk kez düzenlenen FIFAe Dünya Kupası'nda mücadele eden Milli Takımımız Football Manager 24 üzerinden düzenlenen turnuvada rakiplerini birer birer devirerek turnuvadan şampiyon olarak döndüler.

Turnuva FIFA tarihinde ilk kez düzenlendi.

Turnuva FIFA tarihinde ilk kez düzenlendi.

Ülkemizi ilk kez düzenlenen turnuvada Cafer Arslan ve FM Analiz hesabının sahibi temsil ederken takımımızın teknik direktör koltuğunda ise Tolga Atalay vardı. Millilerimiz turnuvada Yokohama Marinos takımını yöneterek zafere ulaştılar.

eMilli Takımımız aynı zamanda büyük ödülün de sahibi oldular.

eMilli Takımımız aynı zamanda büyük ödülün de sahibi oldular.

Efsane teknik adam Arsene Wenger'in turnuva elçisi olduğu organizasyonda kupayı Zafer Bayramı'nda kucaklayan millilerimiz aynı zamanda 100 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldular.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın