Millilerimiz Zaferle Döndü: eMilli Takımımız Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu
Millilerimiz Zaferle Döndü: eMilli Takımımız Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu
eMilli takımımız Football Manager üzerinden oynanan FIFAe Dünya Kupası'ndan zaferle dönerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda göğsümüzü bir kez daha kabarttılar.
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eMilli Takımımız Liverpool'dan zaferle döndü.
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Turnuva FIFA tarihinde ilk kez düzenlendi.
eMilli Takımımız aynı zamanda büyük ödülün de sahibi oldular.
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