Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin Açıklaması: "Kürt Kardeşlerimiz Hedef Alınıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin Açıklaması: "Kürt Kardeşlerimiz Hedef Alınıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan, Narin’i öldüren kimse hesabını soracaklarını söyledi. Erdoğan, “Bu cinayet üzerinden aile kavramı ve Kürt kardeşlerimizin hedef alınmasına ise izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan, “Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde sorumlu kimse fitil fitil burnundan getireceğiz.” dedi.
“Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız.”
“Tekirdağ'daki alçaklığın hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, en ağır cezaları almaları için mücadele edeceğiz.”
“Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden bölücü örgütün uzantıları ve marjinallerin günah çıkarmalarına, toplumun direği olan aileyi hedefe koymalarına eyvallah etmeyeceğiz.”
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“40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce Narin'i bizden alan polis, asker, sivil, kadın, çocuk demeden acımasızca öldüren bölücü terörün uzantıları aynaya bakmadan vicdan dersi verme cesareti buluyor.”
“Aile müessesesi dini kurumlar hedef alınıyor. Hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor.”
“Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır, fırsatçılık, iki yüzlülüktür. Bu toplumun sinir uçlarıyla oynamak demektir. Bu çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır annelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.”
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