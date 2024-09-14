Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin Açıklaması: "Kürt Kardeşlerimiz Hedef Alınıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan, Narin’i öldüren kimse hesabını soracaklarını söyledi. Erdoğan, “Bu cinayet üzerinden aile kavramı ve Kürt kardeşlerimizin hedef alınmasına ise izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.