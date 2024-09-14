Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu'dan Narin İçin Çirkin Üslup: Onlarca Erkeğin İstismar Aracı Olmak Daha mı İyi?

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu yine bilindik üslubuyla toplumu derinden yaralayan bir konuya değindi. Narin'in tabutuna konan duvağın eleştirilmesine kızan Karahasanoğlu, 'bir erkeğin eşi olmak yerine onlarca erkeğin istismar aracı olmak mı daha iyi' diye sordu.