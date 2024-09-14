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Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu'dan Narin İçin Çirkin Üslup: Onlarca Erkeğin İstismar Aracı Olmak Daha mı İyi?

Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu'dan Narin İçin Çirkin Üslup: Onlarca Erkeğin İstismar Aracı Olmak Daha mı İyi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.09.2024 - 18:48

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu yine bilindik üslubuyla toplumu derinden yaralayan bir konuya değindi. Narin'in tabutuna konan duvağın eleştirilmesine kızan Karahasanoğlu, 'bir erkeğin eşi olmak yerine onlarca erkeğin istismar aracı olmak mı daha iyi' diye sordu.

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8 yaşında bir çocuğun vahşice katledilmesi, birçok hayalinin yarım kalmasını bir yana bırakın hayal bile kuramamış bir çocuğun tabutuna duvak konması herkesin tepkisini çekmişti.

8 yaşında bir çocuğun vahşice katledilmesi, birçok hayalinin yarım kalmasını bir yana bırakın hayal bile kuramamış bir çocuğun tabutuna duvak konması herkesin tepkisini çekmişti.

Toplumun her kesiminden tepkiyle karşılanan bu duruma yine alıştığımız üsluplarıyla Akit gazetesinden yanıt geldi.

Toplumun her kesiminden tepkiyle karşılanan bu duruma yine alıştığımız üsluplarıyla Akit gazetesinden yanıt geldi.

Toplumun hassas olduğu noktalardaki provokatif yazılarıyla bilinen Ali Karahasanoğlu, "Bir erkeğin eşi olmak mı, onlarca erkeğin istismar aracı olmak mı?" başlıklı bir yazı yazdı. Yazının çıkış noktası ise şu ifadeydi:

Toplumun hassas olduğu noktalardaki provokatif yazılarıyla bilinen Ali Karahasanoğlu, "Bir erkeğin eşi olmak mı, onlarca erkeğin istismar aracı olmak mı?" başlıklı bir yazı yazdı. Yazının çıkış noktası ise şu ifadeydi:

Sosyolog Ercan Geçgin, Cumhuriyet'e verdiği demeçte, Narin'in tabutuna konulan gelinliğe ilişkin “Düşünün ki çocuğun tabutuna duvak konuluyor. Çünkü onun için hayal edilen şey ancak ve ancak bir erkeğin eşi olmaktır” sözlerini sarf etmişti.

Karahasanoğlu, Geçgin'i hedef alarak yazdığı yazıda, "aile" kavramını itibarsızlaştırmak istiyor dedi ve ekledi:

Karahasanoğlu, Geçgin'i hedef alarak yazdığı yazıda, "aile" kavramını itibarsızlaştırmak istiyor dedi ve ekledi:

'Bir erkeğin eşi olmak' niye itiraz konusu olabiliyor?

Ya da 'bir kadının kocası olmak' kötü bir şey midir?

Bunlar, şeytanlaştırılması gereken kavramlar mıdır?'

Hızını alamayan yazar Geçgin'e bunun yerine neyi önerdiğini sorarak; "kadın kadına evlilikler ya da erkek erkeğe evlilikler mi öneriyor" dedi.

Hızını alamayan yazar Geçgin'e bunun yerine neyi önerdiğini sorarak; "kadın kadına evlilikler ya da erkek erkeğe evlilikler mi öneriyor" dedi.
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Karahasanoğlu, yazısında "tek gecelik ilişkiler mi öneriyorsun?" dediğe Geçgin'e İmamoğlu üzerinden çirkin bir soru daha yöneltti:

Karahasanoğlu, yazısında "tek gecelik ilişkiler mi öneriyorsun?" dediğe Geçgin'e İmamoğlu üzerinden çirkin bir soru daha yöneltti:

'Yoksa, Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi, “ona sıra gelmedi, ona toplumu hazırlıyoruz” diyerek, şimdilik kadınları “bütün erkeklerin eşi olmayı” mı öneriyorlar?'

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