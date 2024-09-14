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Narin’in Tutuklu Bulunan Annesi Hastaneye Sevk Edildi: Diş İzi İçin Örnek Alınacak

Narin’in Tutuklu Bulunan Annesi Hastaneye Sevk Edildi: Diş İzi İçin Örnek Alınacak

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.09.2024 - 17:41

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın tutuklanan annesi Yüksel Gürkan, diş izi örneği alınması için hastaneye sevk edildi.

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Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın annesi ile abisi de tutuklananlar arasında yer almıştı.

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın annesi ile abisi de tutuklananlar arasında yer almıştı.

Amida Haber’in iddiasına göre, anne Yüksel Güran diş izi alınması için sıkı kontrolle hastaneye götürüldü.

Amida Haber’in iddiasına göre, anne Yüksel Güran diş izi alınması için sıkı kontrolle hastaneye götürüldü.

Narin’in abisi Enes Güran, kolundaki ısırık izlerini kendisinin yaptığını iddia etmişti. Annenin diş izleriyle Enes Güran’ın kolundaki izler karşılaştırılacak.

Narin’in abisi Enes Güran, kolundaki ısırık izlerini kendisinin yaptığını iddia etmişti. Annenin diş izleriyle Enes Güran’ın kolundaki izler karşılaştırılacak.
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