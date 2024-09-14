Narin'in Babası Kamerayı Unuttu: "Gelip Benden Alsaydı Öcünü" Derken Ne Kastetti?

Arif Güran: Akraba olmuşuz, dayı yeğen olmuşuz. Dayı yeğen olduğu zaman, biri dayımdır, biri öz yeğenimdir. 20 nüfuslu bir yer. 90-100 nüfusluk yer değil. 20 nüfusluk yer. onlarında hepsi akraba. O algıyı ? kendi aralarında toplantı yapıyorlar şey yapıyorlar ki?

Misafir: Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu an da okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuktan…

Arif Güran: İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar.