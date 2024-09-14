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Narin'in Babası Kamerayı Unuttu: "Gelip Benden Alsaydı Öcünü" Derken Ne Kastetti?

Narin'in Babası Kamerayı Unuttu: "Gelip Benden Alsaydı Öcünü" Derken Ne Kastetti?

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.09.2024 - 18:56

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın babası gözaltına aldıktan sonra serbest kalmıştı. Baba Arif Güran’ın DHA tarafından paylaşılan görüntülerinde ilginç bir konuşmanın yaşandığı ortaya çıktı. Baba Güran, kameranın kayıtta olduğunu unutarak yanında bulunan kişilere “İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar.” ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki minik Narin’in cinayetinde her gün yeni detaylar çıkıyor.

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki minik Narin’in cinayetinde her gün yeni detaylar çıkıyor.

Narin’in babası Arif Güran, gözaltına alındıktan sonra serbest kalmış, annesi ile abisi ise tutuklanmıştı. Soruşturmada ise toplam tutuklu sayısı 11’e yükselmişti.

Narin’in babası Arif Güran, gözaltına alındıktan sonra serbest kalmış, annesi ile abisi ise tutuklanmıştı. Soruşturmada ise toplam tutuklu sayısı 11’e yükselmişti.

Baba Arif Güran’ın bugün Demirören Haber Ajansı tarafından paylaşılan bir görüntüsü ise gündem oldu.

Baba Arif Güran’ın bugün Demirören Haber Ajansı tarafından paylaşılan bir görüntüsü ise gündem oldu.

Arif Güran, bahçede iki kişiyle otururken kamaranın kayıtta olduğunu unuttu. Videoda yapılan konuşmalar şöyle;

Arif Güran, bahçede iki kişiyle otururken kamaranın kayıtta olduğunu unuttu. Videoda yapılan konuşmalar şöyle;

Arif Güran: Akraba olmuşuz, dayı yeğen olmuşuz. Dayı yeğen olduğu zaman, biri dayımdır, biri öz yeğenimdir. 20 nüfuslu bir yer. 90-100 nüfusluk yer değil. 20 nüfusluk yer. onlarında hepsi akraba. O algıyı ? kendi aralarında toplantı yapıyorlar şey yapıyorlar ki?

Misafir: Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu an da okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuktan…

Arif Güran: İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar.

İşte o video 👇

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