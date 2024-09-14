Narin'in Babası Kamerayı Unuttu: "Gelip Benden Alsaydı Öcünü" Derken Ne Kastetti?
Narin'in Babası Kamerayı Unuttu: "Gelip Benden Alsaydı Öcünü" Derken Ne Kastetti?
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın babası gözaltına aldıktan sonra serbest kalmıştı. Baba Arif Güran’ın DHA tarafından paylaşılan görüntülerinde ilginç bir konuşmanın yaşandığı ortaya çıktı. Baba Güran, kameranın kayıtta olduğunu unutarak yanında bulunan kişilere “İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar.” ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki minik Narin’in cinayetinde her gün yeni detaylar çıkıyor.
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Narin’in babası Arif Güran, gözaltına alındıktan sonra serbest kalmış, annesi ile abisi ise tutuklanmıştı. Soruşturmada ise toplam tutuklu sayısı 11’e yükselmişti.
Baba Arif Güran’ın bugün Demirören Haber Ajansı tarafından paylaşılan bir görüntüsü ise gündem oldu.
Arif Güran, bahçede iki kişiyle otururken kamaranın kayıtta olduğunu unuttu. Videoda yapılan konuşmalar şöyle;
İşte o video 👇
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