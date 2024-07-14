İlk Espor Olimpiyatları İçin Ev Sahibi Ülke ve Tarih Belli Oldu

Kadın ve LGBTİ hakları ihlalleri ile sık sık adını duyduğumuz Suudi Arabistan'ın böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olması tartışmaların odağındayken özellikle son yıllarda ülkenin oyun ve espor alanında yaptığı ciddi yatırımlar da işin bir diğer kanadında.