İlk Espor Olimpiyatları İçin Ev Sahibi Ülke ve Tarih Belli Oldu
İlk Espor Olimpiyatları İçin Ev Sahibi Ülke ve Tarih Belli Oldu
Uluslarası Olimpiyat Komitesi dünyanın ilk espor olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak ülkeyi ve espor olimpiyatlarının düzenleneceği tarihi açıkladı.
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Espor pastadaki payını gittikçe arttırıp güç kazanmaya devam ederken dünyanın ilk espor olimpiyatları da artık çok yakınımızda.
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İlk espor olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak ülke Suudi Arabistan oldu.
İlk espor olimpiyatlarına Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olması ise şimdiden tartışmaların fitilini ateşledi.
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