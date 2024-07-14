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İlk Espor Olimpiyatları İçin Ev Sahibi Ülke ve Tarih Belli Oldu

İlk Espor Olimpiyatları İçin Ev Sahibi Ülke ve Tarih Belli Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 12:38

Uluslarası Olimpiyat Komitesi dünyanın ilk espor olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak ülkeyi ve espor olimpiyatlarının düzenleneceği tarihi açıkladı.

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Espor pastadaki payını gittikçe arttırıp güç kazanmaya devam ederken dünyanın ilk espor olimpiyatları da artık çok yakınımızda.

Espor pastadaki payını gittikçe arttırıp güç kazanmaya devam ederken dünyanın ilk espor olimpiyatları da artık çok yakınımızda.

Farklı espor dallarında bu zamana kadar yüksek prodüksiyonlu etkinlikler ve devasa ödül havuzları görmeye alışmış olsak da dünyanın ilk espor olimpiyatları ile bu alana dair en kapsamlı etkinliği göreceğiz.

İlk espor olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak ülke Suudi Arabistan oldu.

İlk espor olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak ülke Suudi Arabistan oldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamayla özellikle oyun tutkunlarının merakla beklediği etkinliğe Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Dünyada bir ilk olacak organizasyon 2025 yılında gerçekleştirilecek.

İlk espor olimpiyatlarına Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olması ise şimdiden tartışmaların fitilini ateşledi.

İlk espor olimpiyatlarına Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olması ise şimdiden tartışmaların fitilini ateşledi.

Kadın ve LGBTİ hakları ihlalleri ile sık sık adını duyduğumuz Suudi Arabistan'ın böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olması tartışmaların odağındayken özellikle son yıllarda ülkenin oyun ve espor alanında yaptığı ciddi yatırımlar da işin bir diğer kanadında.

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