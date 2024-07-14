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Sözelci Çiftçinin İmtihanından Hayırsız Tembel Evlada Haftanın En Komik Steam Yorumları

Sözelci Çiftçinin İmtihanından Hayırsız Tembel Evlada Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 11:53

Oyuncular bu hafta da aşk-nefret ilişkisi yaşadıkları oyunlara olan düşüncelerini mizahla dile getirmeyi seçerek ortaya kahkaha attıran incelemeler çıkarttılar!

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Müzmin sözelcinin Stardew'le imtihanı.

Müzmin sözelcinin Stardew'le imtihanı.

Oyun: Stardew Valley

Dünyanın insanın başına yıkıldığı o an.

Dünyanın insanın başına yıkıldığı o an.

Oyun: Rust

Ya trafikte de böyle, kafayı bi' çeviriyorsun koca tır kedi gibi sessiz sessiz dibine gelmiş.

Ya trafikte de böyle, kafayı bi' çeviriyorsun koca tır kedi gibi sessiz sessiz dibine gelmiş.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

Haşmet önemli.

Haşmet önemli.

Oyun: Once Human

N'olur oynama süresine bakın.

N'olur oynama süresine bakın.

Oyun: Black Desert

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Ekmek almaya gitmek istemediğimi söylediğim an annem:

Ekmek almaya gitmek istemediğimi söylediğim an annem:

Oyun: İnternet Cafe Simulator 2

Liselilere uyarı!

Liselilere uyarı!

Oyun: Baldur's Gate 3

Meksika sokaklarında Doblo görsem serap zannederdim.

Meksika sokaklarında Doblo görsem serap zannederdim.

Oyun: Forza Horizon 5

Tecrübeli R6 oyuncuları evet söz sizde.

Tecrübeli R6 oyuncuları evet söz sizde.

Oyun: Rainbow Six Siege

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: The Long Dark

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