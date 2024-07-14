Sözelci Çiftçinin İmtihanından Hayırsız Tembel Evlada Haftanın En Komik Steam Yorumları
Sözelci Çiftçinin İmtihanından Hayırsız Tembel Evlada Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da aşk-nefret ilişkisi yaşadıkları oyunlara olan düşüncelerini mizahla dile getirmeyi seçerek ortaya kahkaha attıran incelemeler çıkarttılar!
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Müzmin sözelcinin Stardew'le imtihanı.
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Dünyanın insanın başına yıkıldığı o an.
Ya trafikte de böyle, kafayı bi' çeviriyorsun koca tır kedi gibi sessiz sessiz dibine gelmiş.
Haşmet önemli.
N'olur oynama süresine bakın.
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Ekmek almaya gitmek istemediğimi söylediğim an annem:
Liselilere uyarı!
Meksika sokaklarında Doblo görsem serap zannederdim.
Tecrübeli R6 oyuncuları evet söz sizde.
Haftaya görüşmek üzere!
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