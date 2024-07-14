Microsoft Yeni Pazarlama Stratejisine Gidiyor: Türkiye'de Konsol Pazarlamasını Bırakabilir!
Microsoft Yeni Pazarlama Stratejisine Gidiyor: Türkiye'de Konsol Pazarlamasını Bırakabilir!
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Microsoft, bazı ülkelerde pazarlama değişikliğine gidebilir.
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Xbox'ınız olmadan da Xbox oynayabilirsiniz.
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Bunu da Cloud Gaming ve Game Pass ile yapacak.
İşin ucu bize de değiyor tabii.
Xbox'ın ana amacı servislerden kâr etmek gibi duruyor.
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