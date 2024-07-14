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Microsoft Yeni Pazarlama Stratejisine Gidiyor: Türkiye'de Konsol Pazarlamasını Bırakabilir!

Microsoft Yeni Pazarlama Stratejisine Gidiyor: Türkiye'de Konsol Pazarlamasını Bırakabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 10:23

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Microsoft, bazı ülkelerde pazarlama değişikliğine gidebilir.

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Xbox'ınız olmadan da Xbox oynayabilirsiniz.

Xbox'ınız olmadan da Xbox oynayabilirsiniz.

The Verge'ün haberine göre, Microsoft içerisinde yeni bir pazarlama stratejisi gündemde. Bu stratejinin ana odağı ise konsol donanımına bağlı kalmadan oyunların deneyimlenebilmesi.

Bunu da Cloud Gaming ve Game Pass ile yapacak.

Bunu da Cloud Gaming ve Game Pass ile yapacak.

Xbox'ın yıllardır kullandığı Cloud Gaming sistemi, konsola sahip olmasanız bile sizleri oyunlarla buluşturuyor. Bu sistemin Game Pass kütüphanesi ile birlikte çalışması da oyunculara geniş bir içerik havuzu sunuyor. Xbox'un yeni stratejisi ise bazı bölgelerde bu sistemi daha da yaygınlaştırmak.

İşin ucu bize de değiyor tabii.

İşin ucu bize de değiyor tabii.

Bu kararın ardından Xbox tarafından farklı bir pazarlama taktiği de gelebilir. Bu taktiğe göre belirli ülkelerde Xbox konsollarının pazarlaması yapılmayacak. Bunun yerine Cloud Gaming ve Game Pass üzerine gidilecek. Bu ülkelere Türkiye de dahil olacak.

Xbox'ın ana amacı servislerden kâr etmek gibi duruyor.

Xbox'ın ana amacı servislerden kâr etmek gibi duruyor.

Xbox, bu politikası ile servis sistemlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bir kişiye tek seferde konsol aldırmaktansa uzun süreli bir abonelik ekosistemine sokması, her açıdan şirket için daha kârlı bir hamle olacak.

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