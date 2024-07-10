İddialar Sağlam: Modern Warfare 3 Bu Ay Game Pass'e Eklenebilir!
İddialar Sağlam: Modern Warfare 3 Bu Ay Game Pass'e Eklenebilir!
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Oyuncuların gözü bir süredir Call of Duty oyunlarının Game Pass'e dahil edilip edilmeyeceğinde.
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Call of Duty: Modern Warfare 3'ün bu ay içerisinde Game Pass'e eklenebileceği iddiası ise oyuncuların gündemine bomba gibi düştü!
Game Pass zammının ardındaki sebeplerden birinin de bu gelişme olabileceği ortaya atılan iddialar arasında.
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