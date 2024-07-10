İddialar Sağlam: Modern Warfare 3 Bu Ay Game Pass'e Eklenebilir!

Game Pass abonelik fiyatlarına zam geleceği ve ilk günden sisteme eklenen oyunları içermeyen bir paketin de yolda olduğu Microsoft tarafından açıklanmıştı. Tüm bu hazırlığın Call of Duty oyunları için olduğu iddiası oyuncular tarafından dile getirilirken gelen bu iddia yalnızca bir tesadüf mü hep birlikte göreceğiz.