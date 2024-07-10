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İddialar Sağlam: Modern Warfare 3 Bu Ay Game Pass'e Eklenebilir!

İddialar Sağlam: Modern Warfare 3 Bu Ay Game Pass'e Eklenebilir!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 16:45

Bir süredir dillendirilen iddialar son gelişmelerin de etkisiyle daha bir ciddiyet kazanmış gibi görünüyor. Oyun basınının isabetli sızıntıları ile ünlü editörü Tom Henderson'a göre Call of Duty: Modern Warfare 3 çok yakında Xbox Game Pass'e eklenecek.

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Oyuncuların gözü bir süredir Call of Duty oyunlarının Game Pass'e dahil edilip edilmeyeceğinde.

Oyuncuların gözü bir süredir Call of Duty oyunlarının Game Pass'e dahil edilip edilmeyeceğinde.

Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımından sonra dünyanın en popüler oyun serilerinden Call of Duty oyunlarının Game Pass'e eklenmesi ihtimali uzunca bir süredir oyuncuların hayallerini süslüyordu. Nitekim bu hayalleri güçlendirecek iddialar da uzunca bir süredir gündemde.

Call of Duty: Modern Warfare 3'ün bu ay içerisinde Game Pass'e eklenebileceği iddiası ise oyuncuların gündemine bomba gibi düştü!

Call of Duty: Modern Warfare 3'ün bu ay içerisinde Game Pass'e eklenebileceği iddiası ise oyuncuların gündemine bomba gibi düştü!

İsabetli sızıntılarıyla tanıdığımız Tom Henderson'ın haberine göre Call of Duty: Modern Warfare 3, Game Pass'e eklenen ilk oyun olacak. Deneyimli editör bunun için fazla beklememize gerek kalmayacağını da söylüyor zira Microsoft cephesinde hazırlıklar başlamış bile.

Game Pass zammının ardındaki sebeplerden birinin de bu gelişme olabileceği ortaya atılan iddialar arasında.

Game Pass zammının ardındaki sebeplerden birinin de bu gelişme olabileceği ortaya atılan iddialar arasında.

Game Pass abonelik fiyatlarına zam geleceği ve ilk günden sisteme eklenen oyunları içermeyen bir paketin de yolda olduğu Microsoft tarafından açıklanmıştı. Tüm bu hazırlığın Call of Duty oyunları için olduğu iddiası oyuncular tarafından dile getirilirken gelen bu iddia yalnızca bir tesadüf mü hep birlikte göreceğiz.

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