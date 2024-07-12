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Nintendo'dan Garip Bir Tanıtım Fragmanı: Emio'da Neyin Nesi?

Nintendo'dan Garip Bir Tanıtım Fragmanı: Emio'da Neyin Nesi?

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 17:06

Switch konsolları ve Zelda-Mario ikilisiyle dillerden düşmeyen Nintendo, geçtiğimiz gün oldukça garip ve ürkütücü bir tanıtım fragmanı yayınladı.

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Switch ile dünya çapında adeta lider!

Switch ile dünya çapında adeta lider!

Sadece konsoluyla değil, oyun markalarıyla da gündemden düşmeyen Nintendo'dan ilginç bir fragman paylaşıldı. 'Emio' ismindeki bu fragman içerisinde tüyler ürpertici bir atmosfer bulunuyor.

Bu bir korku oyunu olabilir mi?

Avustralya'da yanlışlıkla derecelendirildi!

Avustralya'da yanlışlıkla derecelendirildi!

Avustralya'da yanlışlıkla yaş derecelendirmesine giren bir proje olan Emio, oyun içi şiddet ve +18 korkutucu ögeler barındırıyor. Nintendo'nun klasik sevimli aile yapısından çıkarak böyle bir projeye girişmesi ise oldukça düşündürücü bir konu.

İşin arkasında Bloober Team olabilir.

İşin arkasında Bloober Team olabilir.

Bloober Team, hepimizin korkarak oynadığı Layers of Fear ve The Medium gibi oyunlarla ünlü bir geliştirme stüdyosu. Bu stüdyo daha önce Nintendo'nun proje kayıtlarında çıkmış ve 'Project M' isminde bir oyun geliştirdiği ortaya çıkmıştı.

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