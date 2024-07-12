Nintendo'dan Garip Bir Tanıtım Fragmanı: Emio'da Neyin Nesi?
Nintendo'dan Garip Bir Tanıtım Fragmanı: Emio'da Neyin Nesi?
Switch konsolları ve Zelda-Mario ikilisiyle dillerden düşmeyen Nintendo, geçtiğimiz gün oldukça garip ve ürkütücü bir tanıtım fragmanı yayınladı.
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Switch ile dünya çapında adeta lider!
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Bu bir korku oyunu olabilir mi?
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İşin arkasında Bloober Team olabilir.
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