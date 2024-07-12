Nintendo'dan Garip Bir Tanıtım Fragmanı: Emio'da Neyin Nesi?

Avustralya'da yanlışlıkla yaş derecelendirmesine giren bir proje olan Emio, oyun içi şiddet ve +18 korkutucu ögeler barındırıyor. Nintendo'nun klasik sevimli aile yapısından çıkarak böyle bir projeye girişmesi ise oldukça düşündürücü bir konu.