Riot Games Geliştirdiği Bir Oyunu Sessiz Sedasız İptal Etmiş!
Riot Games Geliştirdiği Bir Oyunu Sessiz Sedasız İptal Etmiş!
League of Legends ve Valorant gibi oyun dünyasını sallayan oyunların arkasındaki şirket Riot Games çok kısa bir süre önce henüz duyurusunu bile yapmadığı geliştirme aşamasındaki bir oyunu iptal etmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Riot Games kapalı kapılar ardında geliştirdiği ve henüz duyurmadığı bir dövüş oyununu sessiz sedasız iptal etmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Proje iptal olmadan önce pek çok değişikliğe de uğramış.
"E Riot zaten bir dövüş oyunu yapmıyor mu?" diyecek olursanız çok haklısınız.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın