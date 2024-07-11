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Riot Games Geliştirdiği Bir Oyunu Sessiz Sedasız İptal Etmiş!

Riot Games Geliştirdiği Bir Oyunu Sessiz Sedasız İptal Etmiş!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 16:50

League of Legends ve Valorant gibi oyun dünyasını sallayan oyunların arkasındaki şirket Riot Games çok kısa bir süre önce henüz duyurusunu bile yapmadığı geliştirme aşamasındaki bir oyunu iptal etmiş.

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Riot Games kapalı kapılar ardında geliştirdiği ve henüz duyurmadığı bir dövüş oyununu sessiz sedasız iptal etmiş.

Riot Games kapalı kapılar ardında geliştirdiği ve henüz duyurmadığı bir dövüş oyununu sessiz sedasız iptal etmiş.

Pool Party ismini taşıyacağı söylenen dövüş oyununun türün en popüler ve sevilen oyunlarından olan Super Smash Bros. benzeri bir yapıya sahip olacağı konuşulurken iptal gerekçesinin arkasında ise Warner Bros.'un dövüş oyunu MultiVersus'un başarısızlığı yatıyormuş gibi görünüyor.

Proje iptal olmadan önce pek çok değişikliğe de uğramış.

Proje iptal olmadan önce pek çok değişikliğe de uğramış.

Başlangıçta e-spor arenasına da uygun olacak daha profesyonel ve zorlu bir deneyim sunması hedeflenen Pool Party sonrasında gündelik oyunculara da hitap edecek bir biçime evrilmiş. Ancak MultiVersus'un başarısızlığı projeye olan inancı da etkilemiş.

"E Riot zaten bir dövüş oyunu yapmıyor mu?" diyecek olursanız çok haklısınız.

"E Riot zaten bir dövüş oyunu yapmıyor mu?" diyecek olursanız çok haklısınız.

Hala geliştirme aşamasındaki 2XKO kanadında işler yolunda görünüyor zir geliştirici ekipten düzenli olarak yeni güncellemeler almaya devam ediyoruz. Oynaması ücretsiz olacak oyun için elimizde hala bir çıkış tarihi olmasa da oyunun çıkışa çok da uzak görünmediği gelen bilgiler arasında.

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