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Dota 2'ye Dövüş Oyunu Eklendi: Valve'dan Oyunculara "Minik" Sürpriz

Dota 2'ye Dövüş Oyunu Eklendi: Valve'dan Oyunculara "Minik" Sürpriz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 17:23

Koridorlarda rakiplerinizi kovalamak kesmediyse bir de tekme tokat dövmeyi deneyin! Valve Dota 2'ye eklediği mini dövüş oyunu ile oyuncuları şaşırtmayı başardı.

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Valve'dan yeni oyun beklerken ermiş olanlardan mısınız? Yeni bir oyun için bekleyişimiz bir süre daha devam edecek gibi görünse de Valve tatlı bir sürprizle karşımızda.

Valve'dan yeni oyun beklerken ermiş olanlardan mısınız? Yeni bir oyun için bekleyişimiz bir süre daha devam edecek gibi görünse de Valve tatlı bir sürprizle karşımızda.

Herhangi bir oyunun üçüncüsünü ancak İsrafil Sur'a üfleyince yapacağına artık emin olduğumuz Valve şu sıralar bir rekabetçi FPS oyunu üzerinde çalışıyor ancak sürpriz hiç beklemediğimiz bir yerden, Dota 2 cephesinden geldi.

Valve Dota 2 içerisine bir dövüş oyunu ekledi!

Valve Dota 2 içerisine bir dövüş oyunu ekledi!

9 Temmuz tarihinde yayınlanan güncelleme ile birlikte oyuna eklenen Sleet Fighter (isim sanki tanıdık gibi ama...) isimli mini dövüş oyunu esasen Crownfall sezonunun bir parçası. Yani kısacası sezon bittiğinde oyundan kaldırılacak ancak oyuncular Sleet Fighter'a şimdiden bayılmış vaziyetteler.

Peki Sleet Fighter'ı nasıl oynayabiliriz?

Peki Sleet Fighter'ı nasıl oynayabiliriz?

Oynaması tamamen ücretsiz Dota 2'ye eklenen Sleet Fighter'ı oynamak için önce haliyle Dota 2'yi indirmemiz gerekiyor. Oyuna ulaşabilmek için Act 3'ün hikaye modunda biraz zaman geçirmeniz lazım. Ardından Tusk, Shendelzare, Bristleback, Dawnbreaker veya Marci ile rakiplerinizi veya bilgisayarı biraz terletmeye başlayabilirsiniz.

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