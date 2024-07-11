Dota 2'ye Dövüş Oyunu Eklendi: Valve'dan Oyunculara "Minik" Sürpriz
Dota 2'ye Dövüş Oyunu Eklendi: Valve'dan Oyunculara "Minik" Sürpriz
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Valve'dan yeni oyun beklerken ermiş olanlardan mısınız? Yeni bir oyun için bekleyişimiz bir süre daha devam edecek gibi görünse de Valve tatlı bir sürprizle karşımızda.
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Valve Dota 2 içerisine bir dövüş oyunu ekledi!
Peki Sleet Fighter'ı nasıl oynayabiliriz?
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