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Toplam Steam Değerleri 760 TL'yi Bulan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Toplam Steam Değerleri 760 TL'yi Bulan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 10:53

Epic Games Store'da haftanın bedavası belli oldu. Bu hafta toplam Steam fiyatları 760 TL'yi bulan iki keyifli oyun biz oyuncuları bekliyor.

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Epic Games Store'un bedava oyunları tam gaz devam ediyor.

Epic Games Store'un bedava oyunları tam gaz devam ediyor.

Kullanıcılarına her perşembe günü farklı oyunları ücretsiz sunan Epic Games Store'da bir sonraki haftanın bedavasını ise ancak içinde bulunduğumuz haftanın bedava oyununa sıra geldikten sonra öğrenebiliyoruz.

Bu hafta ise Epic Games Store'da bir değil iki bedava oyunumuz var.

Bu hafta ise Epic Games Store'da bir değil iki bedava oyunumuz var.

Steam değeri 10,49 dolar, yani yaklaşık 347 TL olan ilk oyunumuz Arcade Paradise bizlere hayallerimizdeki arcade salonunu açıp işletme imkanı sunuyor. İkinci oyunumuz olan ve Steam'de 12,50 dolarlık fiyat etiketi bulunan Maid of Sker ise merkezine İngiliz mitolojisinin korku hikayelerini alırken nefes kesen bir deneyim sunuyor.

Gelecek haftanın bedava oyunlarını beklerken bu haftanın bedavasını da hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

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