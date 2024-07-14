Toplam Steam Değerleri 760 TL'yi Bulan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Steam değeri 10,49 dolar, yani yaklaşık 347 TL olan ilk oyunumuz Arcade Paradise bizlere hayallerimizdeki arcade salonunu açıp işletme imkanı sunuyor. İkinci oyunumuz olan ve Steam'de 12,50 dolarlık fiyat etiketi bulunan Maid of Sker ise merkezine İngiliz mitolojisinin korku hikayelerini alırken nefes kesen bir deneyim sunuyor.