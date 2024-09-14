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Kaşığın Atılmasına Ramak Kalmıştı: MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

Kaşığın Atılmasına Ramak Kalmıştı: MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 00:19

MasterChef Türkiye'de bu hafta da eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 14 Eylül akşamı yayınlanan programda haftanın 7. ve son eleme adayı belli oldu.

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MasterChef Türkiye programında bu hafta eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğindeki yarışmada bu hafta Ayşe, Beril, Akın, Nevzat, Kaan ve Erim potaya girmişti.

MasterChef Türkiye programında bu hafta eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğindeki yarışmada bu hafta Ayşe, Beril, Akın, Nevzat, Kaan ve Erim potaya girmişti.

14 Eylül akşamı yayınlanan programda yarışmacılar haftanın son ve 7. eleme adayı olmamak için kıyasıya yarıştı. Şefler ilk etapta yarışmacılardan patlıcan musakka yapmalarını istedi.

14 Eylül akşamı yayınlanan programda yarışmacılar haftanın son ve 7. eleme adayı olmamak için kıyasıya yarıştı. Şefler ilk etapta yarışmacılardan patlıcan musakka yapmalarını istedi.

Şeflerin patlıcan musakka değerlendirmesinin ardından Şirin, Yudum, Hakan, Beyza, Muratcan ve Ezgi'nin tabakları en başarısız yemekler oldu.

Şeflerin patlıcan musakka değerlendirmesinin ardından Şirin, Yudum, Hakan, Beyza, Muratcan ve Ezgi'nin tabakları en başarısız yemekler oldu.

Yaratıcılık etabında ise Mehmet, Somer ve Danilo Şef yarışmacılardan hurmayla hünerlerini sergilemelerini istedi. Yapılan değerlendirmenin ardından son ikiye Muratcan ve Hakan kaldı.

Yaratıcılık etabında ise Mehmet, Somer ve Danilo Şef yarışmacılardan hurmayla hünerlerini sergilemelerini istedi. Yapılan değerlendirmenin ardından son ikiye Muratcan ve Hakan kaldı.

Bu arada şefler Beyza'nın tabağının çok iyi olduğunu ve neredeyse kaşık atacaklarını da dile getirdi.

Bu arada şefler Beyza'nın tabağının çok iyi olduğunu ve neredeyse kaşık atacaklarını da dile getirdi.
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Şefler Muratcan ile Hakan'ın tabaklarının sıkıntılı olduğunu dile getirdi. Danilo Şef haftanın son ve 7. eleme adayının Hakan olduğunu açıkladı.

Şefler Muratcan ile Hakan'ın tabaklarının sıkıntılı olduğunu dile getirdi. Danilo Şef haftanın son ve 7. eleme adayının Hakan olduğunu açıkladı.

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