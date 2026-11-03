10 Soruda Robot Hemşireler Tedavi Sürecini Hızlandırır mı?

Hemşirelerin çalışma saatlerinin önemli bir bölümü ilaç taşıma, hasta dosyalarını güncelleme, tıbbi malzeme temin etme ve benzeri rutin işlerle geçebiliyor. Robot hemşireler bu tekrar eden görevleri üstlenerek sağlık çalışanlarının üzerindeki iş yükünü azaltabilir. Böylece hemşireler hastalarla daha fazla ilgilenebilir, kritik vakalara daha fazla zaman ayırabilir ve bakım kalitesini artırabilir.

2. Hastaları Günün Her Saatinde Takip Edebilir

Bir hastanın tansiyonu, nabzı, oksijen seviyesi veya vücut sıcaklığı gün içinde sürekli değişebilir. Robot hemşireler ve akıllı sensör sistemleri bu verileri 24 saat boyunca kesintisiz takip edebilir. Olağan dışı bir durum tespit edildiğinde sağlık ekiplerine anında bildirim gönderebilir. Böylece olası komplikasyonlara çok daha erken müdahale edilmesi mümkün olabilir.

3. İlaç Hatalarını Azaltabilir

İlaçların doğru hastaya, doğru dozda ve doğru zamanda uygulanması hayati önem taşır. Yoğun çalışma temposunda zaman zaman insan kaynaklı hatalar yaşanabilir. Yapay zekâ destekli robot sistemler hasta bilgilerini doğrulayarak ilaç süreçlerini kontrol edebilir ve olası yanlışlıkları önceden tespit edebilir. Bu da hasta güvenliğini artıran önemli bir avantaj sağlayabilir.

4. Enfeksiyon Riskini Azaltmaya Katkı Sağlayabilir

Özellikle bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde sağlık çalışanlarının enfeksiyon riski artabiliyor. Robot hemşireler izolasyon odalarına ilaç götürme, numune taşıma veya dezenfeksiyon işlemleri gibi yüksek riskli görevleri üstlenebilir. Böylece hem hastaların hem de

sağlık personelinin korunmasına katkı sağlayabilir ve hastane içi enfeksiyonların azaltılmasına yardımcı olabilir.