Anahtarlığı Kimse Taşıyamıyorsa Şirket Henüz Kurulmamıştır

PwC'nin 62 ülke ve bölgede 1.325 aile şirketiyle yaptığı 2025 araştırmasında ise katılımcıların yüzde 78'i işi korumayı, yüzde 77'si aile mirasını yaşatmayı uzun vadeli hedefleri arasında sayıyor. İki rakamı yan yana koyunca tuhaf bir resim çıkıyor ortaya. Neredeyse herkes mirasın yaşamasını istiyor. Çoğu ise o mirasın nasıl devredileceğini henüz konuşmamış.

Miras bırakmayı herkes ister, devretmeyi pek az kişi öğrenir.

Bu yalnızca büyük holdinglerin meselesi değil. Bizde 'aile şirketi' deyince akla genellikle cam cepheli binalar, uzun yönetim kurulu masaları gelir. Oysa bu ülkede şirketlerin önemli bir kısmı bir ailenin, bir ortaklığın, çoğu zaman da tek bir insanın etrafında döner. Üç kişilik bir yazılım girişimi de, kırk yıllık bir hırdavatçı da aynı soruyla yüz yüzedir. Kurucu o masadan kalktığında masa ayakta kalacak mı?

Üniversitede girişimcilik dersine her dönem benzer bir soruyla başlarım: 'Şirketinizi kurduğunuz gün, onu bırakacağınız günü de düşündünüz mü?' Sınıf genelde güler. Yirmi iki yaşındaki birine bırakmayı sormak tuhaf gelir. Geçen dönem arka sıralardan bir öğrenci elini kaldırdı. 'Hocam, daha kurmadık bile, siz bırakmayı soruyorsunuz' dedi. Haklıydı da. Yine de ona şunu söyledim: Bırakmayı düşünmek pes etmek anlamına gelmez. Kurduğun şeyin senden büyük olmasına izin vermek demektir.

Sensiz yürüyemeyen şirket senin eserin değil, senin gölgendir.

Aynı derste her yıl birkaç öğrenci daha sessizce bana yaklaşır. Ders bittikten sonra, kalabalık dağılınca. Çoğunun ailesinin bir işi vardır. Kiminin babası bir atölye işletir, kiminin annesi bir mağaza. Hemen hepsinin anlattığı şey benzer. 'Hocam, babam her şeyi kendisi yapıyor, bize bir şey sormuyor. Ben de mezun olunca başka bir yerde çalışmak istiyorum.' Bu cümleyi her duyduğumda içim burkulur. Çünkü ortada kötü niyetli kimse yok. Baba, çocuğunu yormamak için her şeyi üstleniyor. Çocuk da babasının alanına girmemek için uzak duruyor. İkisi de birbirini korumaya çalışırken iş sahipsiz kalıyor.

Yirmi yıla yakın bir süredir iş makineleri sektöründeyim. Bu sektör bana çok şey öğretti, belki en önemlisi şu oldu. Bir makine sahada durduğunda kimse kimin suçlu olduğuna bakmaz, kimin tamir edebileceğine bakar. O arızayı yalnızca bir usta biliyorsa ve o usta o gün izindeyse, şantiye bekler. Bekleyen şantiye de para kaybeder. Bunu sahada defalarca gördüm. Bilgiyi tek bir kişinin cebinde taşıyan işletme, o kişi tatile çıktığında aslında kapanmış demektir. Sadece kepengi açıktır.