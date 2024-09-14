14 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Narin'in katledilişinin ardından muhabirlerinin olayla ilgili sorularını yanıtlayan bir isim de Bahar'ın Nevra Hanım'ı Hatice Aslan oldu.
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Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz aylarda ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar hakkında ilk kez konuştu!
Sanat güneşi lakaplı ünlü sanatçı Zeki Müren'in en komik ve ikonik anlarını birlikte inceliyoruz!
Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!
Mustafa Sandal, Etilerde'ki ünlü Savoy Sitesi'nde oturduğu evin kirasının iki kattan fazla artırılması sonucunda ev sahibiyle mahkemelik oldu.
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Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ve "Hep güzeldim" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
Miss Turkey 2024 yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Gizem Karaca, İdil Bilgen'in zorbalığa uğradığını düşündüğünü açıklarken Bülent Ersoy'a da inceden laf çarpıttı.
Yalı Çapkını'nın yeni sezonunun başlamasıyla birlikte Afra&Mert ayrılığının dizi setine yansıyıp yansımadığı merak konusu olmuştu. Oyuncu kardosunun yaptığı açıklamalarda bir sorun olmadığı söylenmişti, bunun üzerine Tv100 Magazin Hattı @dogukanrisvan özel haberine göre, ikilinin barıştığı iddia edildi.
Bir süredir ayrılık iddialarıyla çalkalanan Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi geçtiğimiz gece baş başa romantik bir akşam yemeğinde görüntülendi. İkilinin görüntülerine kısa sürede "Icardi akıllanmaz" gibi yorumlar yapıldı.
Miss Turkey 2024 güzeli seçilen İdil Bilgen'e yaptığı yorumla gündeme gelen Demet Akalın, Bilgen'in yapılan yorumları ciddiye almadığını dile getirmesinin ardından yine tepkisini dile getirdi.
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