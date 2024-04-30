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Valorant Arenasında Dev Derbi: BBL ve FUT Karşı Karşıya!

Valorant Arenasında Dev Derbi: BBL ve FUT Karşı Karşıya!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 10:37

Esporda derbi zamanı! Ülkemizin en başarılı espor takımlarından BBL Esports ve FUT Esports Valorant Champions Tour 2024'te kozlarını paylaşmaya hazırlanıyorlar.

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Valorant Champions Tour 2024 Türkiye derbisine sahne olmaya hazırlanıyor!

Valorant Champions Tour 2024 Türkiye derbisine sahne olmaya hazırlanıyor!

Dünyanın en prestijli espor etkinliklerinden olan Valorant Champions Tour 2024'te temsilcilerimiz FUT ve BBL kozlarını paylaşıp Madrid biletini sağlama almak için karşı karşıya geliyorlar.

BBL Esports geçtiğimiz haftalarda aldığı iyi sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başarmıştı.

BBL Esports geçtiğimiz haftalarda aldığı iyi sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başarmıştı.

KOI ve Team Heretics'i 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başaran BBL Esports 25 Nisan’da ise turnuvanın iddialı ekiplerinden Natus Vincere karşısında 2-1'lik skorla galip gelmeyi başarmıştı.

FUT Esports tarafında da yüzler gülüyor.

FUT Esports tarafında da yüzler gülüyor.

Rakibi Karmine Corp'u 2-1'lik skorla devirmeyi başaran takımımız Vitality ile olan maçını 1-2 tamamlasa da 25 Nisan’da Fnatic’i 2-0 yenmeyi başarmıştı.

Nefes kesecek karşılaşma 3 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Nefes kesecek karşılaşma 3 Mayıs Cuma günü oynanacak.

3 Mayıs Cuma günü TSİ 18:00'da oynanacak karşılaşma resmi Valorant internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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