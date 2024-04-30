Valorant Arenasında Dev Derbi: BBL ve FUT Karşı Karşıya!
Valorant Arenasında Dev Derbi: BBL ve FUT Karşı Karşıya!
Esporda derbi zamanı! Ülkemizin en başarılı espor takımlarından BBL Esports ve FUT Esports Valorant Champions Tour 2024'te kozlarını paylaşmaya hazırlanıyorlar.
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Valorant Champions Tour 2024 Türkiye derbisine sahne olmaya hazırlanıyor!
BBL Esports geçtiğimiz haftalarda aldığı iyi sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başarmıştı.
FUT Esports tarafında da yüzler gülüyor.
Nefes kesecek karşılaşma 3 Mayıs Cuma günü oynanacak.
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