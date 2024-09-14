Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ünlü çift Sophie Turner ve Joe Jonas, bir yıldan fazla süren boşanma davalarının ardından, çocuklarının velayeti konusundaki anlaşmazlıkları nihayet çözdü ve yollarını resmen ayırdı.
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Yıldızlar, müzik dünyasının en önemli gecelerinden birini kutlamak için New York'ta buluştu! UBS Arena'da gerçekleşen 2024 MTV Video Müzik Ödülleri, aynı zamanda etkinliğin 40. yıldönümünü de coşkuyla kutladı. Peki birbirinden ünlü isimler hangi ödüllere aday gösterildi? Gelin birlikte bakalım👇
https://renovate.onedio.com/haber/2024-mtv-muzik-odullerinde-nostalji-ruzgari-unlu-isimler-kiyafet-tercihleriyle-bizi-zaman-yolculuguna-cikardi-1245725
Ünlü rock müzik şarkıcısı Jon Bon Jovi, Nashville'de klip çekimi yaparken, intihar girişiminde bulunan kadını fark etti. Korkulukların önüne geçen kadını ikna etmeyi başaran Bon Jovi o kişinin hayatını kurtardı!
Rapçi Offset'le son derece karmaşık bir ilişkiye sahip olan Cardi B geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyurmuş ve bebeğin eski kocasından olduğu anlaşılmıştı. Dün akşam saatlerinde hastane odasından yaptığı paylaşımlarda üçüncü bebeğini kucağına alan Cardi B'nin kızı oldu!
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Bir süredir ayrılık iddialarıyla çalkalanan Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi geçtiğimiz gece baş başa romantik bir akşam yemeğinde görüntülendi. İkilinin görüntülerine kısa sürede "Icardi akıllanmaz" gibi yorumlar yapıldı.
Dünyaca ünlü isim Selena Gomez, uzun yıllardır lupus hastalığı ile mücadele ediyordu. Gomez, tıbbı rahatsızlıklarından dolayı anne olamayacağını açıkladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bir magazin dergisinin kapak kızı oldu. Yenilikçi bir stile sahip olup, tarzını sıkça değiştiren ve bunun için peruklardan da yardım alan güzel şarkıcı yeni imajıyla dikkat çeken pozlar verdi.
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