Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay Neden Tutuklandı? Neden Serbest Bırakılmıyor?

8 Kasım 2023 tarihinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi konuya ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Yapılan açıklamada Can Atalay hakkında kesinleşmiş hüküm verildiğini ve her ne kadar bu karar TBMM Genel Kurulu'nda okunmamış olsa da Can Atalay'ın milletvekilliğinin kesin olarak düşürüldüğünü, AYM'nin kesinleşmiş bir hükümden dolayı inceleme yaparak yetkisini aştığını ve Anayasayı ihlal ettiğini iddia etti.

Bununla da yetinmeyen Yargıtay, Can Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.