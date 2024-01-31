Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay Neden Tutuklandı? Neden Serbest Bırakılmıyor?

Can Atalay daha önce Soma Faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaptı.

Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü. Bu kapsamda açılan davada ise sanık olarak yer aldı.