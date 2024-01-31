Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay Neden Tutuklandı? Neden Serbest Bırakılmıyor?
Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay Neden Tutuklandı? Neden Serbest Bırakılmıyor?
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Uzun süredir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Atalay, 14 Mayıs 2023 Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilmişti.
Seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermesine rağmen bu karar uygulanmadı ve tahliye gerçekleşmedi.
Can Atalay'ın yılan hikayesine dönen tutuklanma ve milletvekili seçilme yolculuğunu bu içeriğimizde inceleyeceğiz.
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Avukat, aktivist ve siyasetçi Can Atalay, 2019 yılında Gezi Davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
Gezi Olayları'nı hükümete karşı darbe girişimi olarak tanımlayan iddianame kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hatay'da Türkiye genelinde aldığı oyun çok üstünde oy alan Türkiye İşçi Partisi, bu şehirden milletvekili kazanmayı başardı. Böylece Can Atalay'ın tahliye edilmesi beklenmeye başladı.
Bunun üzerine Atalay; adil yargılanma, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 20 Temmuz 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesine başvurdu.
Ancak öyle olmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmadı. Dosya, Atalay'ın cezasını onayan Yargıtay'a tekrar gönderildi.
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Bu kuşkusuz büyük bir anayasal kriz anlamı taşıyordu. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'ne karşı suç duyurusunda bulanarak bu krizin boyutlarını gözler önüne serdi.
Netice itibarıyla 30 Ocak 2024 tarihinde Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulunda okundu ve böylece Atalay'ın vekilliği düşürüldü.
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