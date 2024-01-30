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Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay'dan İlk Açıklama: Hep Beraber Göreceğiz!

Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay'dan İlk Açıklama: Hep Beraber Göreceğiz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.01.2024 - 23:02

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, TMBB’de alınan kararla düşürüldü. Kararın ardından tepkiler çığ gibi büyürken Atalay'dan konuya dair ilk açıklama geldi.

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Gezi Davası'ndan yargılanan Can Atalay'a Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 2 kez hak ihlali kararı verilmişti.

Gezi Davası'ndan yargılanan Can Atalay'a Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 2 kez hak ihlali kararı verilmişti.

Hakkında 18 yıl hapis cezası verilen Can Atalay, hak ihlali kararlarına rağmen tahliye edilmedi. Bu karar tartışmalara sebep olurken TBMM'de yeni bir gelişme yaşandı.

Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM'de Yargıtay 3. Dairesi'nin kararının okunmasının ardından düşürüldü.

Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM'de Yargıtay 3. Dairesi'nin kararının okunmasının ardından düşürüldü.

TBMM Başkanvekili Bozdağ tarafından okunan karar sırasında, vekiller arasında tansiyon yükseldi.

Kararı okuyan Adalet Eski Bakanı Bekir Bozdağ’a ise Anayasa kitapçığı fırlatıldı;

Can Atalay'dan milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından "Seçilmiş Hatay Milletvekili sıfatıyla" ilk açıklama geldi.

Can Atalay'dan milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından "Seçilmiş Hatay Milletvekili sıfatıyla" ilk açıklama geldi.

Açıklama, Can Atalay'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Can Atalay, açıklamalarında 'Hukuk tanımazlığın, kuralsızlaşmanın bu boyutlara gelmesine yine de şaşırıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu suça ortak edilebilmesine onun adına üzülüyorum. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum.' ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, bu kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Hep beraber göreceğiz…"

"Türkiye, bu kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Hep beraber göreceğiz…"

'Tam bir hafta sonra 6 Şubat. Yarından itibaren ana gündemimiz budur.' diyen Can Atalay'ın açıklaması ise şu şekilde;

Peki onlar “bitti” dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım?

Asla!

Ülkeme, Hatay halkına, yıkılmış bir kentin ortasında oy kullanan insanlara karşı borçluyum. Zor koşullarda olsa da olanaklarımız çok sınırlı olsa da başta Hatay ve deprem bölgesi olmak üzere; halkımızın, emeği ile geçinen yurttaşlarımızın meramına tercüman olmaya çalışacağım.

Eksik ve gediklerimin sorumlusu özgürlüğümü engelleyenlerdir. Başta Hataylılar olmak üzere tüm yurttaşlarımın durumu açıklıkla gördüğüne inanıyorum.

Tam bir hafta sonra 6 Şubat. Yarından itibaren ana gündemimiz budur.

Uygulamaya bulaşmak istemeyenler, kendini dışında tutmak isteyenler varmış… Uygulamayı bir arayış olarak takdim edenler varmış… Milletvekillerinin haklarını korumaktan birinci dereceden sorumlu olan TBMM Başkanı yurt dışına gitmiş…

Başka biçimde takdim etseler de başka yere baksalar da başka yere gitse de, imzaları olmasa da tarihe Anayasa’nın askıya alınmasına ortak olanlar olarak geçecek.

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sanene

Rahmetli Ecevit'e de yazarkasa fırlatılmıştı şimdi de anayasa kitapçığı yoksa bu bir işaretmi hadi inşallah.

irem

Zaten hatayı kazanmazdı