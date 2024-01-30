Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay'dan İlk Açıklama: Hep Beraber Göreceğiz!
Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay'dan İlk Açıklama: Hep Beraber Göreceğiz!
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, TMBB’de alınan kararla düşürüldü. Kararın ardından tepkiler çığ gibi büyürken Atalay'dan konuya dair ilk açıklama geldi.
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Gezi Davası'ndan yargılanan Can Atalay'a Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 2 kez hak ihlali kararı verilmişti.
Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM'de Yargıtay 3. Dairesi'nin kararının okunmasının ardından düşürüldü.
Can Atalay'dan milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından "Seçilmiş Hatay Milletvekili sıfatıyla" ilk açıklama geldi.
"Türkiye, bu kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Hep beraber göreceğiz…"
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Rahmetli Ecevit'e de yazarkasa fırlatılmıştı şimdi de anayasa kitapçığı yoksa bu bir işaretmi hadi inşallah.
Zaten hatayı kazanmazdı