Meclis'te Can Atalay Depremi! Vekilliğinin Düşürülmesine Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
Meclis'te Can Atalay Depremi! Vekilliğinin Düşürülmesine Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 2 kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın Milletvekilliği’nin TMBB’de alınan kararla düşürülmesine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasiler ve gazeteciler alınan kararı ‘hukuk darbesi’ olarak değerlendirdi.
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Gezi Davası'ndan yargılanan ve hakkında 18 yıl hapis cezası verilen Can Atalay'a Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 2 kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen tahliye edilmemesi tartışmalara neden olmuştu.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yurt dışında olmasına rağmen, Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Dairesi'nin Atalay hakkında verdiği karar okunarak, vekilliği düşürüldü.
TBMM Başkanvekili Bozdağ'ın kararı okuması sırasında mecliste tansiyon yükseldi. Vekiller kürsüye yürüyerek kararı protesto ederken, Bozdağ'a Anayasa kitapçığı atıldı.
Öte yandan alınan karara sosyal medyada tepki yağdı. Pek çok siyasi isim ve gazeteci kararı Anayasa'ya aykırı bulduğunu belirterek tepki gösterdi. 👇
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Allahtan tek bir dileğim var bir gün ölmeden şu akpli teröristlerin gerçek hukuk önünde yargılandığını görmek ne mal ne para istiyorum
Dergâh putlarının kıvama getirdiği mankurtlarla 1923-1950 arasına dikta diyen tiranlığın bir başka demokratik hamlesi.
Bu son 10 yıl özellikle kara bir leke olarak girecek ders kitaplarına. Adaletin önemi bu karar üzerinden örneklendirilecek amfilerde.