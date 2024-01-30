Özgür Özel'den Can Atalay Kararına 'Darbe Girişimi' Yorumu: 'Direneceğiz'

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında 2 kez hak ihlali kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM'de okunan karar sonrası milletvekilliğinin düşürüldü. Kararı 'darbe girişimi' olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!' dedi.