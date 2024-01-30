Özgür Özel'den Can Atalay Kararına 'Darbe Girişimi' Yorumu: 'Direneceğiz'
Özgür Özel'den Can Atalay Kararına 'Darbe Girişimi' Yorumu: 'Direneceğiz'
Anayasa Mahkemesi'nin hakkında 2 kez hak ihlali kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM'de okunan karar sonrası milletvekilliğinin düşürüldü. Kararı 'darbe girişimi' olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!' dedi.
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yurt dışı ziyareti olmasına rağmen TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Yargıtay'ın aldığı kararlara yapılan büyük itirazlara rağmen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararı Genel Kurul'da okundu.
Tepki çeken karara ilişkin 'darbe girişimi' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!' ifadelerini kullandı.
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