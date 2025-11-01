onedio
Meteoroloji 1 Kasım Cumartesi Hava Durumunu Açıkladı

Meteoroloji 1 Kasım Cumartesi Hava Durumunu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 08:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Kasım Cumartesi hava durumunu açıkladı. Meteoroloji’nin duyurusuna göre 1 Kasım Cumartesi sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ülke genelinde sıcaklık 20 derece ve üzerinde seyredecek.

1 Kasım Cumartesi Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

1 Kasım Cumartesi Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde günlük hava durumu bilgilerini paylaşıyor. 1 Kasım Cumartesi günü havanın nasıl olacağı da il il belli oldu. Meteoroloji’nin hava tahminine göre ülke genelinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Kış ayları için geri sayım başlarken Kasım’ın ilk günü ülkede bahar havası olacak.

Bugün Türkiye'de yağış yok.

Bugün Türkiye'de yağış yok.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

