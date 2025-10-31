Trump Altın Varaklı Tuvaletini Paylaştı: Altın Kaplama Sifon ve Çöp Kovası
Her açıklaması her hareketi olay olan ABD Başkanı Donald Trump, tabii yine adından söz ettirmeyi başardı. Bu kez ülkelerle ilgili yaptığı açıklamalar veya kararlarıyla değil; banyo ve tuvaletiyle gündem oldu. Trump, Beyaz Saray'da yenilettiği banyosundan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Beyazın hakim olduğu banyoda altın varak kullanmazsa olmazdı tabii... İşte Trump'ın altın kaplama sifonu, çöp kovası...
Trump'ın sosyal medya hesabından yenilenmiş banyosu paylaşıldı.
Trump'ın altın kaplama banyosundan detaylar şöyleydi👇🏻
Trump'ın banyosuna dünyanın dört bir yanından yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻
