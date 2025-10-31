onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trump Altın Varaklı Tuvaletini Paylaştı: Altın Kaplama Sifon ve Çöp Kovası

Trump Altın Varaklı Tuvaletini Paylaştı: Altın Kaplama Sifon ve Çöp Kovası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2025 - 23:21

Her açıklaması her hareketi olay olan ABD Başkanı Donald Trump, tabii yine adından söz ettirmeyi başardı. Bu kez ülkelerle ilgili yaptığı açıklamalar veya kararlarıyla değil; banyo ve tuvaletiyle gündem oldu. Trump, Beyaz Saray'da yenilettiği banyosundan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Beyazın hakim olduğu banyoda altın varak kullanmazsa olmazdı tabii... İşte Trump'ın altın kaplama sifonu, çöp kovası...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump'ın sosyal medya hesabından yenilenmiş banyosu paylaşıldı.

Trump'ın sosyal medya hesabından yenilenmiş banyosu paylaşıldı.
twitter.com

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Truth Social' isimli hesabından tuvalet-banyonun fotoğrafları takipçileriyle paylaşıldı. O paylaşıma 'Beyaz Saray'daki Yenilenmiş Lincoln Banyosu. Son derece cilalı, Heykelsi mermer!' notu düşüldü.

Trump'ın altın kaplama banyosundan detaylar şöyleydi👇🏻

Trump'ın altın kaplama banyosundan detaylar şöyleydi👇🏻

👇🏻

👇🏻

Trump'ın banyosuna dünyanın dört bir yanından yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻

Trump'ın banyosuna dünyanın dört bir yanından yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻
twitter.com

'Her tuvalete gitmek istediğinde pencerenin yanına oturmak çok hoşuma gidiyor. Nasıl oluyor bu?'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Bu adam gerçekten altını seviyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Ne? Altın tuvalet yok mu? Maliyetleri mi kısmak?'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'O gerçekten sadece bir emlakçı'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Utanç verici ve inanılmaz derecede duyarsız. Milyonlarca Amerikalı yarın gıda yardımından mahrum kalacak ama Trump, 'Bakın şu harika yeni mermer banyoma!' diyor.

Çok cilalı olmasına çok sevindim. O donuk mermer görünümünden nefret ediyorum.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın