Mersin'de Derenin Taşmasına Sebep Olan Sel Felaketinin Başlama Anı Vatandaşlar Tarafından Görüntülendi

Mersin'de Derenin Taşmasına Sebep Olan Sel Felaketinin Başlama Anı Vatandaşlar Tarafından Görüntülendi

31.01.2026 - 16:27

Ülkemizin dört bir yanı yine yoğun yağışların etkisi altına girdi. Son yılların en soğuk kışlarından birini yaşadığımız şu günlerde felaket haberleri de gelmeye başladı. Mersin, Mezitli'de başlayan yoğun yağış, kısa sürede sele döndü. Yaşanan felaket bölgede hayatı durma noktasına getirdi. 

Mezitli'de 12.45 sularında başlayan yağmurun, taşkına sebep oldu. Derenin taşmaya başladığı an vatandaşlar tarafından kaydedildi. Vatandaşların paniği de kameraya yansıdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@alitunc4293/v...
Bazı dereler taştı, menfez köprüler yıkıldı, araçlar su altında kaldı.

Bazı dereler taştı, menfez köprüler yıkıldı, araçlar su altında kaldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 51 ev ve iş yeri taşkından etkilendi, aşırı yağışta mahsur kalan 12 vatandaşın kurtarıldı. Doruklu Mahallesi'nde 1 ev ve 1 ahırda yapılan incelemeler sonucunda 2 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.

Oluşan çevresel hasarın giderilmesi için ekiplerce çalışmalar sürdürülüyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
