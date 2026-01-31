Mersin'de Derenin Taşmasına Sebep Olan Sel Felaketinin Başlama Anı Vatandaşlar Tarafından Görüntülendi

Ülkemizin dört bir yanı yine yoğun yağışların etkisi altına girdi. Son yılların en soğuk kışlarından birini yaşadığımız şu günlerde felaket haberleri de gelmeye başladı. Mersin, Mezitli'de başlayan yoğun yağış, kısa sürede sele döndü. Yaşanan felaket bölgede hayatı durma noktasına getirdi.

Mezitli'de 12.45 sularında başlayan yağmurun, taşkına sebep oldu. Derenin taşmaya başladığı an vatandaşlar tarafından kaydedildi. Vatandaşların paniği de kameraya yansıdı.