Medeniyetin Manevi Dayanağı ve Modern İnsanın Yönsüzlüğü

Bu dayanakların başında ise vahiy gelir. Vahiy kelimesi ilk bakışta dindar bir çağrışım yapabilir ama onu sadece inanç bağlamında anlamak, etkisini daraltmaktır. Vahiy, aynı zamanda insanlık tarihinin kolektif bilinci, etik pusulası, yön bulma arayışıdır. Bu anlamıyla bakıldığında vahyin rolü, sadece bir dine mensup insanların değil, tüm insanlığın ortak birikiminin parçası olarak değerlendirilebilir. Büyük medeniyetlerin çıkış noktasında bu ortak hafızaya bağlılık vardır. Veda'ların yankılandığı Hindistan, Konfüçyüs'ün öğütlerinin şekillendirdiği Çin, Musa'nın ve İsa'nın iz bıraktığı Ortadoğu ya da Kur'an'la yeniden inşa edilen İslam coğrafyası... Her biri, gökten yere inen bir sözle şekillenmiştir.

Ancak zaman içinde bu söz unutulmuş, yorumlarla gölgelenmiş, siyasi ve ekonomik hesaplarla yeniden biçimlendirilmiştir. Vahiyden kopan medeniyet, bir süre daha eski itiş gücüyle yol alabilir ama yönünü kaybetmeye mahkûmdur. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyen sabit bir referansı kalmamıştır. Vahiy, sadece bir kural kümesi değil, aynı zamanda insanın kendi sınırlarını fark etmesinin de aracıdır. Aklı kutsayan modern dünya, zamanla bu sınır farkındalığını kaybetmiş; ölçemediğini yok saymaya başlamıştır. Bu da beraberinde ölçüsüzlüğü, haddi aşmayı, kibri getirmiştir. Teknoloji ve bilim ilerledikçe, insanın içsel dünyası küçülmüş; kalabalıklar içinde yalnızlık artmıştır.

Batı düşüncesi, vahiy olmadan bir medeniyet kurulamayacağını fark etmiş ama bu ihtiyacı farklı yollarla karşılamaya çalışmıştır. Auguste Comte'un insanlık dini kurma çabası, bilimi bir tür din gibi konumlandırma gayreti, sanatçıyı yeni peygamber ilan etme eğilimleri, bu arayışın sonuçlarıdır. Fakat bu arayışlar, hakiki olanın yerini tutamamıştır. Çünkü insanın ruhunu doyuran şey sadece bilgi değil; anlamdır. Ve anlam, aklın değil, daha derin bir sezginin konusudur. Kur’an bu anlamda sadece Müslümanlar için değil, insanlık için yaşayan bir mirastır. Onu özel kılan sadece ilahi olduğu iddiası değil; aynı zamanda tarihsel olarak en sağlam şekilde aktarılmış ve korunmuş olmasıdır. Kur’an, medeniyetin yalnızca temeli değil, aynı zamanda onun vicdanıdır.