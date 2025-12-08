Matrix Filmini Yapay Zekaya Soran Kişi X Kullanıcılarının Diline Düştü
Yarışma programları olsun sokak röportajları olsun pek çok kişinin bildiğini beklediğimiz yanıtları alamayınca şaşırabiliyoruz. 'Bunu nasıl bilmiyor?' diye içimizden geçirebiliyoruz. Bir X kullanıcısı da bir paylaşımın içinde geçen Matrix göndermesini diğer kullanıcılara sordu ama pek de faydalı yanıtlar gelmedi.
Bir X kullanıcısı da pek çok kişi bir sahnenin hangi filmden olduğunu merak etti.
Tabi detayı başkaları fark etti.
Sahne dünyaca ünlü Matrix serisinden bir kesitti.
Tabii bu soru çokça dikkat çekti.
