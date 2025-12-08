onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Matrix Filmini Yapay Zekaya Soran Kişi X Kullanıcılarının Diline Düştü

Matrix Filmini Yapay Zekaya Soran Kişi X Kullanıcılarının Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.12.2025 - 11:36

Yarışma programları olsun sokak röportajları olsun pek çok kişinin bildiğini beklediğimiz yanıtları alamayınca şaşırabiliyoruz. 'Bunu nasıl bilmiyor?' diye içimizden geçirebiliyoruz. Bir X kullanıcısı da bir paylaşımın içinde geçen Matrix göndermesini diğer kullanıcılara sordu ama pek de faydalı yanıtlar gelmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir X kullanıcısı da pek çok kişi bir sahnenin hangi filmden olduğunu merak etti.

Bir X kullanıcısı da pek çok kişi bir sahnenin hangi filmden olduğunu merak etti.
twitter.com

Tabi detayı başkaları fark etti.

Tabi detayı başkaları fark etti.
twitter.com

Sahne dünyaca ünlü Matrix serisinden bir kesitti.

Sahne dünyaca ünlü Matrix serisinden bir kesitti.

Tabii bu soru çokça dikkat çekti.

Tabii bu soru çokça dikkat çekti.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın