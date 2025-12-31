Survivor 2026 Eren Semerci Kimdir? Eren Semerci Kaç Yaşında, Nereli?

Eren Semerci, profesyonel olarak modellik yapan ve birçok global markayla çalışan bir isimdir. Kariyeri boyunca Puma, New Balance, Fiat ve Slazenger gibi uluslararası markaların reklam kampanyaları ve katalog çekimlerinde yer almıştır.

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da kendini geliştirmeye odaklanan Semerci, bu doğrultuda oyunculuk eğitimi alarak kamera önü deneyimini artırmayı hedeflemektedir. Fiziksel olarak yaklaşık 184 cm boyunda olan Eren Semerci, güçlü fiziği ve dikkat çeken duruşuyla öne çıkmaktadır.

