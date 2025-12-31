onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Survivor 2026 Gönüller Takımındaki Başak Cücü Kimdir? Kaç Yaşında? Aslen Nereli?

Survivor 2026 Gönüller Takımındaki Başak Cücü Kimdir? Kaç Yaşında? Aslen Nereli?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.12.2025 - 14:47

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 programı iple çekiliyor. Survivor'ın ne zaman başlayacağı henüz belli olmazken yarışmacılar tek tek açıklanıyor. Survivor Gönüllüler takımında yer alan bir isim de Başak Cücü!

Peki Başak Cücü kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

İşte tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak Cücü Kimdir?

Başak Cücü Kimdir?

Başak Cücü, Survivor 2026 gönüllüler seçmelerinde adından söz ettiren bir yarışmacı olarak öne çıktı. Mülakat görüntülerinde enerjik ve öz güvenli tavırlarıyla dikkat çeken Cücü, izleyiciler tarafından merak edilen isimlerden biri haline geldi.

Başak Cücü'nün yaşı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak mülakat görüntülerindeki enerjisi ve genç görünümü, yarışmacının genç yetişkin yaş grubunda olduğunu düşündürüyor.

Başak Cücü Survivor'da mı?

Başak Cücü Survivor'da mı?

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu üzere Başak Cücü, Survivor 2026'da Gönüllüler Takımı'nda yarışacak. 

Survivor parkurlarında mental gücünü kullanarak hem kendi takımını hem de seyircileri etkilemeyi hedefleyen Başak Cücü, Survivor'ın kadın şampiyonu olmayı hedefliyor.

Başak Cücü'nün Instagram Hesabı

Başak Cücü'nün Instagram Hesabı

Başak Cücü, sosyal medya platformlarında soyadını 'Juju' olarak kullanıyor. Başak Cücü'nün Instagram hesabı: @juju_basak

Güncel takipçi sayısı ise 31 Aralık 2025 itibariyle 336 kişi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın