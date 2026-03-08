MART
Mart 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Mart 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Renault otomobil
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 16:25

Fransız menşeli Renault, Mart ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Yeni yılın gelmesiyle fiyatlarda yaşanan artış, alıcının dikkatinden kaçmamıştı. Piyasalarda ikinci el araç satışında bir durgunluk yaşanırken gözler sıfır otomobil fiyatlarına çevrildi.

Peki, Clio, Austral, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu? 

İşte, Renault Mart 2026 fiyat listesi.

Renault fiyat listesi Mart 2026

Renault fiyat listesi Mart 2026

Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio, Mart ayında 1.699.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Renault Clio fiyat listesi Mart 2026

Renault Clio fiyat listesi Mart 2026
  • Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.699.000 TL

Renault Captur fiyat listesi Mart 2026

Renault Captur fiyat listesi Mart 2026
  • Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 2.160.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Mart 2026

Renault Megane fiyat listesi Mart 2026

Renault Megane Sedan Fiyat Listesi

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.770.000 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.270.000 TL

Renault Megane E-Tech Elektrikli

  • Techno EV60 220 hp 2.390.000 TL

  • Esprit Alpine EV60 220 hp 2.490.000 TL

Renault Austral fiyat listesi Mart 2026

Renault Austral fiyat listesi Mart 2026

  • techno mild hybrid 150 hp auto 2.630.000 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 3.060.000 TL

  • techno esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 3.362.000 TL

Renault Duster fiyat listesi Mart 2026

Renault Duster fiyat listesi Mart 2026

  • Evolution Eco-G 120 hp 1.780.000 TL

  • Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.030.000 TL

Renault Rafale fiyat listesi Mart 2026

Renault Rafale fiyat listesi Mart 2026
  • esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 3.752.000 TL
