Markete Giderken Bile Dinlemeden Duramayacağınız Şarkılar
Bazen sadece ekmek almak için çıktığın market yolculuk bile birden keyifli bir sahneye dönüşebilir... Doğru şarkı çalmaya başladığı an, ayakların bile ritim tutar. İşte o yolculukla size eşlik edecek birbirinden hareketli parçalar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İltimas
2. Çok Sevdim Yalan Oldu
3. Bangır Bangır
4. İnceden İnceden
5. Dudak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yakar Geçerim
7. Ya Habibi
8. Janti
9. Canavar
10. Felaket
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın