Boğaz Manzaralı Mekanlar! İstanbul'da Manzara Eşliğinde Keyifli Duraklar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.01.2026 - 20:36

İstanbul denince akla gelen ilk detaylardan biri hiç kuşkusuz Boğaz manzarası oluyor. Günün her saatinde ayrı atmosfer sunan manzara, yemek deneyimini çok daha özel hâle getiriyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, özel davetlerden sakin buluşmalara kadar farklı beklentilere hitap eden çok sayıda adres bulunuyor. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na uzanan geniş yelpazede, manzarayı merkeze alan mekanlar öne çıkıyor. İşte İstanbul’da Boğaz’a karşı keyifli vakit geçirilebilecek mekanlar.

Avrupa Yakası Boğaz Manzaralı Mekanlar

Avrupa Yakası, Boğaz manzaralı mekanlar denince İstanbul’da ilk akla gelen bölgeler arasında yer alıyor. Beşiktaş’tan Karaköy’e, Galataport çevresinden tarihi yarımadaya uzanan hatta, manzarayı doğrudan Boğaz’a karşı sunan çok sayıda restoran bulunuyor. Deniz trafiği, köprü silueti ve gün batımı manzarası, Avrupa Yakası’ndaki mekanları özellikle akşam saatlerinde cazip hale getiriyor.

The Market

Modern ve dinamik atmosferiyle bilinen adres, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar farklı öğünlerde tercih ediliyor. Boğaz’a hakim konumuyla özellikle gün batımı saatlerinde panoramik manzara deneyimi sunuyor. Menüde taze ürünlerle hazırlanan kahvaltı seçenekleri, lezzetli mezeler ve zengin içecek alternatifleri yer alıyor.

Adres: Kuruçeşme, Kuruçeşme Arena No:56, 34345 Beşiktaş/İstanbul

Instagram: themarketbosphorus

Konum

Loi Bosphorus

Karaköy’ün kalbinde yer alan mekan, Boğaz manzarasını İstanbul’un simge noktalarından biri  Kız Kulesi ile birlikte sunuyor. Zengin Türk ve dünya mutfağı seçenekleri, özenle hazırlanmış kahvaltı tabakları ve özel akşam yemekleriyle öne çıkıyor.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa, Denizciler Sk. No:7 A, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: loibosphorus

Konum

Vezir Han

Tarihi doku ve modern restoran çizgisini bir arada sunan Vezir Han, Boğaz manzarasını farklı açılardan gözler önüne seriyor. Menüde zengin mezeler yer alıyor. Mekan özellikle akşam yemeklerinde yoğun ilgi görüyor, atmosferi hem yerli hem yabancı ziyaretçiler tarafından beğeniliyor.

Adres: Emirgan, Sakıp Sabancı Cd., 34467 Sarıyer/İstanbul

Instagram: vezirhanrestoran

Konum

La Terrasse Karaköy

Karaköy’ün enerjik atmosferinde rahat ve estetik bir durak olan La Terrasse, Boğaz’a nazır teras düzeniyle dikkat çekiyor. Gün batımı saatlerinde masaların büyük bölümü manzaraya bakacak şekilde konumlanıyor. Menüde hem Türk hem uluslararası esintiler bulunuyor; aperatifler, mezeler ve şık yemek seçenekleri akşam buluşmalarında tercih ediliyor.

Adres: Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Galata Şarap İskelesi Sok:6, Vakıf Han No: 10/1, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: laterrassekarakoy

Konum

Novikov Istanbul Restaurant & Bar

Uluslararası mutfağı yüksek konseptle sunan Novikov, Boğaz panoramasıyla üst segment bir deneyim vadediyor. Menüsünde sushi’den steak’e, dünya mutfağı lezzetlerine kadar geniş seçenekler bulunuyor. Mekan hem yemek hem içki deneyimi açısından zengin alternatifler sunuyor; özellikle akşam saatlerinde Boğaz ışıklarıyla birlikte atmosfer etkileyici oluyor.

Adres: Mandarin Oriental Bosphorus, Kuruçeşme, Muallim Naci Cd. No:62, 34345 Beşiktaş/İstanbul

Instagram: novikov_istanbul

Konum

Gallada

Modern ve yaratıcı menüsüyle bilinen adres, Boğaz silueti eşliğinde keyifli akşam yemekleri için öne çıkıyor. Menüde farklı dünya lezzetleri, zengin içecek seçkisi ve özenle hazırlanmış tatlı seçenekleri yer alıyor.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa, Kemankeş Cd. NO:34, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: galladaistanbul

Konum

Okra İstanbul

Yüksekten Boğaz’ı izleme imkanı sunan Okra İstanbul, İstanbul manzarasını geniş açıyla görmek isteyenler için alternatif bir deneyim sunuyor. Menüde hem güçlü tatlar hem farklı dünya mutfağı esintileri öne çıkıyor. Özellikle akşamüstü saatlerinde manzaranın renkleri masalara yansırken, içecek eşliğinde keyifli bir ortam sağlanıyor.

Adres: OSMANLI SOKAK 1/B TAKSİM 34437, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: okraistanbul

Konum

Kaşıbeyaz Bosphorus

Boğaz hattında konumlanan Kaşıbeyaz Bosphorus, özellikle kebap ve Türk mutfağı denince İstanbul’da öne çıkan adresler arasında yer alıyor. Geniş cam cepheleri ve Boğaz’a bakan masa düzeni sayesinde manzara, yemek deneyiminin merkezinde hissediliyor.

Adres: Yeniköy, Köybaşı Cd. No:10, 34464 Sarıyer/İstanbul

Instagram: kasibeyazbosphorus

Konum

Anadolu Yakası Boğaz Manzaralı Mekanlar

Anadolu Yakası sahil hattı, Boğaz’ı biraz daha sakin ve huzurlu bir açıdan izlemek isteyenler için öne çıkıyor. Salacak’tan Beylerbeyi’ne uzanan hatta konumlanan mekanlar, özellikle tarihi yarımadaya karşı panoramik manzara sunuyor. Anadolu Yakası’ndaki restoranlar genellikle deniz ürünleri, mezeler ve yerel tatlardan oluşan menülerle misafirlerini ağırlıyor.

Villa Bosphorus

Beylerbeyi sahilinde yer alan Villa Bosphorus, denize sıfır konumuyla Boğaz manzarasını ön planda tutuyor. Balık ve deniz ürünleri ağırlıklı menüsüyle tanınan mekan, mezelerden levreğe kadar geniş seçenekler sunuyor. Kullanıcı yorumlarında manzaranın etkileyici olduğu, özellikle akşam yemeklerinde atmosferin etkileyici olduğu belirtiliyor.

Adres: Beylerbeyi, Beylerbeyi İskele Cd. 18 A D:18 A, 34676 Üsküdar/İstanbul

Instagram: villa.bosphorus

Konum

Boon Cafe & Restaurant

Rahat ve sakin atmosferiyle tanınan Boon Cafe & Restaurant, Boğaz manzarası eşliğinde hafif atıştırmalıklar, kahvaltı ve öğle yemeği alternatifleri sunuyor. Denizle iç içe konumuyla sabah saatlerinde güne başlamak veya öğleden sonra çay/kahve molası için tercih ediliyor.

Adres: Çengelköy, Kara Sk. 1A D:B, 34680 Üsküdar/İstanbul

Instagram: booncafe

Konum

Lacivert

Boğaz’a karşı özel masa düzeni ve modern sunumlara sahip menüsüyle öne çıkan mekan, özellikle romantik akşam yemekleri için tercih ediliyor. Menüde taze deniz ürünlerinin yanı sıra yerel lezzetler de dikkat çekiyor.

Adres: Anadolu Hisarı, Körfez Cd. 57/A, 34410 Beykoz/İstanbul

Instagram: lacivertrest

Konum

Uskumru Restaurant

Uskumru Restaurant, Boğaz manzarasını izleme imkanı sunan adresler arasında gösteriliyor. Denizle neredeyse iç içe konumlanan masa düzeni sayesinde manzara, yemek deneyiminin doğal parçası haline geliyor. Menü ağırlıklı olarak balık ve deniz ürünleri üzerine kurulu. Günlük taze balık çeşitleri, klasik soğuk ve sıcak mezeler, ara sıcaklar ve deniz mahsulleriyle hazırlanan ana yemekler öne çıkıyor.

Adres: Anadolu Hisarı, Körfez Cd. No:55, 34810 Beykoz/İstanbul

Instagram: uskumrurestaurant

Konum

Del Mare

Del Mare, Anadolu Yakası’nda Boğaz manzarasını deniz ürünleriyle bir araya getiren restoranlardan biri olarak biliniyor. Sahil hattına yakın konumu sayesinde masalardan karşı yakayı izlemek mümkün oluyor. Menüde taze balıklar, kabuklu deniz ürünleri, deniz mahsulleriyle hazırlanan özel tabaklar ve klasik Akdeniz mezeleri bulunuyor. Şarap menüsü, deniz ürünleriyle uyumlu seçenekler sunacak şekilde oluşturulmuş

Adres: Çengelköy, Kuleli Cd. No:45/1, 34680 Üsküdar/İstanbul

Instagram: delmare_istanbul

Konum

Cemile Sultan Korusu

Cemile Sultan Korusu, Boğaz’a karşı konumlanan geniş açık alanı ve tarihi çevresiyle dikkat çeken mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Yüksekten Boğaz manzarası sunan alanı sayesinde hem gündüz hem akşam saatlerinde farklı atmosferler oluşuyor. Mekan, restoran kimliğinin yanı sıra davet, organizasyon ve özel etkinlikler için de tercih ediliyor.

Adres: Küçüksu, Ömürtepe Yokuşu Sk. No:6, 34684 Üsküdar/İstanbul

Instagram: itocemilesultankorusu

Konum

Beylerbeyi Doğa Balık & Kahvaltı

Beylerbeyi sahil hattında konumlanan Beylerbeyi Doğa Balık & Kahvaltı, Boğaz manzarasını hem kahvaltı hem de balık sofrasıyla bir arada sunan mekanlar arasında yer alıyor. Denize yakın masa düzeni sayesinde Boğaz hattı doğrudan izlenebiliyor. Kahvaltı menüsünde serpme sunum, peynir çeşitleri, zeytinler, sıcak ürünler ve klasik kahvaltılık lezzetler bulunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise balık ve deniz ürünleri ağırlıklı menü devreye giriyor.Adres: Beylerbeyi, Yalıboyu Cd. No:36, 34660 Üsküdar/İstanbul

Instagram: beylerbeyidoga

Konum

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Lacivert :) Evlenme teklifi aldığım yer olduğu için ayrıdır yeri