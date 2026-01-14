Boğaz Manzaralı Mekanlar! İstanbul'da Manzara Eşliğinde Keyifli Duraklar
İstanbul denince akla gelen ilk detaylardan biri hiç kuşkusuz Boğaz manzarası oluyor. Günün her saatinde ayrı atmosfer sunan manzara, yemek deneyimini çok daha özel hâle getiriyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, özel davetlerden sakin buluşmalara kadar farklı beklentilere hitap eden çok sayıda adres bulunuyor. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na uzanan geniş yelpazede, manzarayı merkeze alan mekanlar öne çıkıyor. İşte İstanbul’da Boğaz’a karşı keyifli vakit geçirilebilecek mekanlar.
Avrupa Yakası Boğaz Manzaralı Mekanlar
The Market
Loi Bosphorus
Vezir Han
La Terrasse Karaköy
Novikov Istanbul Restaurant & Bar
Gallada
Okra İstanbul
Kaşıbeyaz Bosphorus
Anadolu Yakası Boğaz Manzaralı Mekanlar
Villa Bosphorus
Boon Cafe & Restaurant
Lacivert
Uskumru Restaurant
Del Mare
Cemile Sultan Korusu
Beylerbeyi Doğa Balık & Kahvaltı
Lacivert :) Evlenme teklifi aldığım yer olduğu için ayrıdır yeri