Boğaz Manzaralı Mekanlar! İstanbul'da Manzara Eşliğinde Keyifli Duraklar

İstanbul denince akla gelen ilk detaylardan biri hiç kuşkusuz Boğaz manzarası oluyor. Günün her saatinde ayrı atmosfer sunan manzara, yemek deneyimini çok daha özel hâle getiriyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, özel davetlerden sakin buluşmalara kadar farklı beklentilere hitap eden çok sayıda adres bulunuyor. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na uzanan geniş yelpazede, manzarayı merkeze alan mekanlar öne çıkıyor. İşte İstanbul’da Boğaz’a karşı keyifli vakit geçirilebilecek mekanlar.