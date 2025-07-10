En İyi Restoran Hangisi? Türkiye Genelinde Binlerce Kişi Tarafından Tercih Edilen Restoranlar

Kadıköy Çarşı'da Anadolu'nun dört bir yanından tarifleri bir araya getiren efsanevi bir mutfak. Hem lezzet hem çeşitlilik açısından sınır tanımıyor.

Adres: Caferağa Mah. Güneşlibahçe Sok. No:38/A, 34710 Kadıköy, İstanbul

Yorum: “Ev yemeği gibi… Her gittiğimde başka bir lezzete aşık oluyorum.”