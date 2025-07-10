En İyi Restoran Hangisi? Türkiye Genelinde Binlerce Kişi Tarafından Tercih Edilen Restoranlar
Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren, lezzetiyle ün salmış ve binlerce kişinin favorisi haline gelmiş restoranlar hangileri dersiniz? İstanbul’un boğaz manzaralı fine dining mekanlarından, Gaziantep’in tarihi kebapçısına; Ege’nin deniz ürünleriyle öne çıkan balıkçılarından, Kapadokya’daki otantik mutfaklara kadar en iyi restoranlar bu listede. Gelin, Türkiye genelinde binlerce kişi tarafından tercih edilen en iyi restoranlara beraber bakalım...
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Pier Cafe & Restaurant – İstanbul, Balat
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Mikla – İstanbul, Beyoğlu
Trilye – Ankara, Gaziosmanpaşa
Scappi – İzmir, Alsancak
Kordon Yengeç Restaurant – İzmir, Alsancak
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İmam Çağdaş – Gaziantep, Şahinbey
7 Mehmet – Antalya, Muratpaşa
Asitane Restaurant – İstanbul, Edirnekapı
Seten Restaurant – Göreme, Kapadokya
Neolokal – İstanbul, Karaköy
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Orfoz Restaurant – Bodrum, Muğla
Bağdadi Restoran – Mardin, Artuklu
Cihan Et Lokantası – Mardin, Midyat
Çiya Sofrası – İstanbul, Kadıköy
Ulus 29 – İstanbul, Ulus
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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