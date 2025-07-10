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Yaşam
En İyi Restoran Hangisi? Türkiye Genelinde Binlerce Kişi Tarafından Tercih Edilen Restoranlar

En İyi Restoran Hangisi? Türkiye Genelinde Binlerce Kişi Tarafından Tercih Edilen Restoranlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 14:45

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren, lezzetiyle ün salmış ve binlerce kişinin favorisi haline gelmiş restoranlar hangileri dersiniz? İstanbul’un boğaz manzaralı fine dining mekanlarından, Gaziantep’in tarihi kebapçısına; Ege’nin deniz ürünleriyle öne çıkan balıkçılarından, Kapadokya’daki otantik mutfaklara kadar en iyi restoranlar bu listede. Gelin, Türkiye genelinde binlerce kişi tarafından tercih edilen en iyi restoranlara beraber bakalım...

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Pier Cafe & Restaurant – İstanbul, Balat

Pier Cafe & Restaurant – İstanbul, Balat

Tarihi Balat semtinde yer alan Pier Cafe & Restaurant, Türk mutfağını İtalyan ve Meksika esintileriyle harmanlayan menüsüyle öne çıkıyor. Hem lezzet hem de nostaljik ambiyans arayanlar için biçilmiş kaftan.

Adres: Balat Mah. Yıldırım Cad. No:16, Fatih, İstanbul

Yorum: “Samimi çalışanlar, hızlı servis, güzel ambiyans…”

Mikla – İstanbul, Beyoğlu

Mikla – İstanbul, Beyoğlu

Michelin yıldızlı Mikla, şef Mehmet Gürs’ün yarattığı “Yeni Anadolu Mutfağı” konseptiyle İstanbul'un en prestijli fine dining adreslerinden biri. Hem manzara hem menü açısından benzersiz.

Adres: Meşrutiyet Cad. No:15, Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul

Yorum: “Muhteşem lezzetler, özenli personel, mükemmel şarap… Hemen gidin!”

Trilye – Ankara, Gaziosmanpaşa

Trilye – Ankara, Gaziosmanpaşa

Başkentte deniz ürünü bulmak zordur derler, Trilye bu algıyı yıkıyor. 2002'den beri taze deniz mahsulleriyle Ankaralıların gönlünü fethediyor.

Adres: Kazım Özalp Mah. Kuleli Cad. No:32, Gaziosmanpaşa, Ankara

Yorum: “Ankara’nın en iyi balıkçılarından… Leblebi tatlısı yemeyi unutmayın.”

Scappi – İzmir, Alsancak

Scappi – İzmir, Alsancak

Swissôtel’in 9. katında yer alan Scappi, deniz manzaralı bir İtalyan cenneti. El yapımı makarnalar ve deniz mahsulleri, İzmir akşamlarına lezzet katıyor.

Adres: Gaziosmanpaşa Blv. No:1, Alsancak, Konak, İzmir

Yorum: Şarap eşliğinde makarna yemek başka bir seviye. Hem ambiyans hem lezzet kusursuz.”

Kordon Yengeç Restaurant – İzmir, Alsancak

Kordon Yengeç Restaurant – İzmir, Alsancak

Kordon’un hemen kıyısında yer alan bu mekan, hem manzarası hem de taze balıklarıyla gönülleri fethediyor. Özellikle ızgara levrek bir klasik.

Adres: Atatürk Cad. No:314/A Kordon, Alsancak, İzmir

Yorum: “Uzun zamandır yediğim en leziz balıktı… Güler yüzlü personele teşekkürler.”

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İmam Çağdaş – Gaziantep, Şahinbey

İmam Çağdaş – Gaziantep, Şahinbey

1887’den beri hizmet veren bu mekan, Gaziantep’in simgesi. Lahmacun, kebap ve baklava denince akla ilk gelen adreslerden.

Adres: Kale Altı Uzun Çarşı No:49, Şahinbey, Gaziantep

Yorum: “Lahmacunu ve baklavası 10 numara! Hizmet de şahane.”

7 Mehmet – Antalya, Muratpaşa

7 Mehmet – Antalya, Muratpaşa

Antalya’da klasikleşmiş bir restoran olan 7 Mehmet, manzara ve mutfak başarısını birleştiriyor. Özellikle mevsimsel mezeleri ve ızgara etleri çok seviliyor.

Adres: Meltem Mah. Dumlupınar Blv. Atatürk Parkı İçi No:201, Muratpaşa, Antalya

Yorum: “Manzarasıyla ünlü, yemekleri çok kaliteli ve lezzetli. Hizmeti de şahane.”

Asitane Restaurant – İstanbul, Edirnekapı

Asitane Restaurant – İstanbul, Edirnekapı

Osmanlı saray mutfağını birebir canlandıran nadir restoranlardan biri. 500 yıllık tariflerle yapılan yemekleri taş konağın ambiyansında deneyimlemek bambaşka.

Adres: Kariye Camii Sok. No:6, 34240 Edirnekapı, İstanbul

Yorum: “Tarihi yemekleri bu kadar lezzetli ve rafine sunan başka bir yer yok.”

Seten Restaurant – Göreme, Kapadokya

Seten Restaurant – Göreme, Kapadokya

Kapadokya'nın eşsiz taş mimarisine sahip bu mekan, yerel lezzetleri modern sunumla servis ediyor. Üzüm bağları ve mağara atmosferiyle unutulmaz bir akşam yemeği deneyimi sunuyor.

Adres: Çakmaklı Sk. No:40, 50180 Göreme, Nevşehir

Yorum: “Yemeklerin yanı sıra ortamı da çok etkileyici. Şaraplar harika.”

Neolokal – İstanbul, Karaköy

Neolokal – İstanbul, Karaköy

Modern Anadolu mutfağı deyince akla ilk gelenlerden. SALT Galata’nın üst katında yer alan Neolokal, hem sunum hem tatta çağdaş bir yorum sunuyor.

Adres: Bankalar Cad. SALT Galata, Karaköy, İstanbul

Yorum: “Anadolu’yu bu kadar estetik ve rafine bir şekilde sunabilen tek mekan!”

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Orfoz Restaurant – Bodrum, Muğla

Orfoz Restaurant – Bodrum, Muğla

Bodrum’un kalbinde, denizin tam kıyısında yaratıcı deniz ürünleri deneyimi sunuyor. Şarap eşleşmeli tadım menüsü gurme severler için ideal.

Adres: Kumbahçe Mah., Zeki Müren Cad. No:13/1, Bodrum, Muğla

Yorum: “Porsiyonlar gurme, tatlar çok özel. Bodrum’daki en iyi deniz ürünleri restoranı olabilir.”

Bağdadi Restoran – Mardin, Artuklu

Bağdadi Restoran – Mardin, Artuklu

Taş duvarlı tarihi bir konakta hizmet veren Bağdadi, Mardin mutfağını zarafetle sunuyor. Kaburga dolması, Süryani şarabı ve canlı müzikle unutulmaz bir deneyim.

Adres: Vali Adil Paşa Sok. No:4, Şar Mah., Artuklu, Mardin

Yorum: “Hem atmosfer hem yemekler muazzam. Yerel tatların şıklıkla buluştuğu bir mekan.”

Cihan Et Lokantası – Mardin, Midyat

Cihan Et Lokantası – Mardin, Midyat

Yöresel et yemeklerinde uzman olan Cihan Et, perde pilavı ve kuzu kaburga ile fark yaratıyor. Sade ama özlü lezzet arayanlar için ideal.

Adres: Gölcük, Midyat, Mardin

Yorum: “Etin lezzeti başka bir boyutta. Doyurucu, temiz, yerel!”

Çiya Sofrası – İstanbul, Kadıköy

Çiya Sofrası – İstanbul, Kadıköy

Kadıköy Çarşı'da Anadolu'nun dört bir yanından tarifleri bir araya getiren efsanevi bir mutfak. Hem lezzet hem çeşitlilik açısından sınır tanımıyor.

Adres: Caferağa Mah. Güneşlibahçe Sok. No:38/A, 34710 Kadıköy, İstanbul

Yorum: “Ev yemeği gibi… Her gittiğimde başka bir lezzete aşık oluyorum.”

Ulus 29 – İstanbul, Ulus

Ulus 29 – İstanbul, Ulus

Boğaz manzaralı en prestijli restoranlardan biri olan Ulus 29, lüks ambiyansı ve dünya mutfağından dokunuşlarla bezeli menüsüyle fark yaratıyor.

Adres: A. Adnan Saygun Cad. Ulus Parkı İçi No:71/1, 34340 Ulus, İstanbul

Yorum: “Kalite, manzara ve servis bir arada. Şehirdeki en özel mekanlardan.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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