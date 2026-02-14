onedio
Manipülasyona Uğradığınızı Fark Ettirmeyen Sinsi Psikoloji Yöntemi: DARVO

Gökçe Cici
14.02.2026 - 16:01

Son yıllarda psikoloji tartışmalarında sıkça duyulan DARVO kavramı, tartışma anlarında gerçeğin nasıl ters yüz edilebildiğini anlatıyor. İlişkilerde, arkadaşlıkta, aile içinde hatta iş ortamında bile karşılaşılabilen bir manipülasyon kalıbı olarak tanımlanıyor.

DARVO nedir ve neden bu kadar etkili?

DARVO, psikolog Jennifer Freyd tarafından ortaya atılan bir kavram. Açılımı 'Deny, Attack, Reverse Victim and Offender'. Yani inkar etme, saldırıya geçme ve mağdur ile suçlunun yerini tersine çevirme.

Zarar verici davranışla yüzleşen kişi önce eylemi reddeder. Ardından karşısındakini suçlar, abartmakla ya da yanlış hatırlamakla itham eder. Son aşamada ise kendini haksızlığa uğrayan taraf gibi sunar. Böylece dikkat, yapılan davranıştan uzaklaştırılır ve tartışmanın yönü tamamen değişir.

Bu kalıp çoğu zaman gaslighting ile iç içe ilerler. Kişi, yaşadıklarının gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlayabilir ve zamanla kendi algısından şüphe eder hale gelebilir.

Günlük hayatta nasıl ortaya çıkar?

DARVO yalnızca şiddet içeren ilişkilerde görülmez; romantik ilişkilerde, arkadaşlıklarda, aile içinde ve iş ortamında sıkça ortaya çıkabilir.

Örneğin sadakatsizlik ortaya çıktığında 'Son zamanlarda çok soğuktun, ne bekliyordun?' gibi cümlelerle suç karşı tarafa yöneltilebilir. Sınır ihlali dile getirildiğinde 'Demek ben korkunç bir insanım' gibi ifadelerle karşı taraf savunmaya zorlanabilir. Tartışmanın odağı hızla değişir ve incinen kişi durumu açıklamak yerine karşı tarafı sakinleştirmeye çalışırken bulur kendini.

Bu taktik tekrarlandıkça kişi yaşadıklarını küçümsemeye, kendini suçlamaya ve sorunların kaynağı olduğuna inanmaya başlayabilir. Manipülasyonun en güçlü etkisi tam olarak burada ortaya çıkar.

Uzmanlara göre DARVO, kontrol ihtiyacı ve benlik imajını koruma isteğiyle ilişkili.

Sorumluluk almak yerine suçu yön değiştirmek, kişinin kendini koruma mekanizması haline gelebilir.

Araştırmalar, bu taktiğe maruz kalan kişilerin zamanla daha az inandırıcı görülebildiğini ve suçlayan tarafın daha az sorumlu algılandığını gösteriyor. Sürekli manipülasyon; kaygı, özgüven kaybı, depresyon, suçluluk duygusu ve çaresizlik hissine yol açabilir. Uzun vadede travma sonrası stres belirtileri ve kimlik karmaşası görülebilir.

DARVO genellikle tek seferlik değil, tekrar eden bir davranış örüntüsüdür. Sürekli inkâr edilen, suçlu hissettirilen ve her tartışmada mağdur rolü değiştirilen durumlar fark edildiğinde destek aramak ve sınırlar koymak önem taşır. Manipülasyonu tanımak, etkisinden korunmanın ilk adımı kabul edilir.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
