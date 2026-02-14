Manipülasyona Uğradığınızı Fark Ettirmeyen Sinsi Psikoloji Yöntemi: DARVO

DARVO, psikolog Jennifer Freyd tarafından ortaya atılan bir kavram. Açılımı 'Deny, Attack, Reverse Victim and Offender'. Yani inkar etme, saldırıya geçme ve mağdur ile suçlunun yerini tersine çevirme.

Zarar verici davranışla yüzleşen kişi önce eylemi reddeder. Ardından karşısındakini suçlar, abartmakla ya da yanlış hatırlamakla itham eder. Son aşamada ise kendini haksızlığa uğrayan taraf gibi sunar. Böylece dikkat, yapılan davranıştan uzaklaştırılır ve tartışmanın yönü tamamen değişir.

Bu kalıp çoğu zaman gaslighting ile iç içe ilerler. Kişi, yaşadıklarının gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlayabilir ve zamanla kendi algısından şüphe eder hale gelebilir.