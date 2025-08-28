Mahkemeden Tedbir Kararı: Bebeklerinden Topuk Kanı Aldırmak İstemeyen Aile
Mersin’de bir aile, ilk çocuklarının alınan topuk kanı nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek yeni doğan ikinci bebeklerinden topuk kanı aldırmak istemedi. Mahkeme, ailenin kararı üzerine sağlık tedbiri uygulanmasına hükmetti Aile karara itiraz etti ancak bir sonuç alamayarak süreci beklemeye başladı.
İl Sağlık Müdürlüğü aileyi şikayet etti.
Mersin’de yaşayan Kınış çifti, ilk çocuklarının alınan topuk kanı nedeniyle rahatsızlandığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini iddia ederek yeni doğan bebeklerinden topuk kanı alınmasına izin vermedi.
Topuk kanı ile 9 hastalık açısından tarama yapılıyor.
