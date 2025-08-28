onedio
Mahkemeden Tedbir Kararı: Bebeklerinden Topuk Kanı Aldırmak İstemeyen Aile

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.08.2025 - 14:11

Mersin’de bir aile, ilk çocuklarının alınan topuk kanı nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek yeni doğan ikinci bebeklerinden topuk kanı aldırmak istemedi. Mahkeme, ailenin kararı üzerine sağlık tedbiri uygulanmasına hükmetti Aile karara itiraz etti ancak bir sonuç alamayarak süreci beklemeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü aileyi şikayet etti.

Mersin’de yaşayan Kınış çifti, ilk çocuklarının alınan topuk kanı nedeniyle rahatsızlandığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini iddia ederek yeni doğan bebeklerinden topuk kanı alınmasına izin vermedi.

Topuk testi yaptırılmaması nedeniyle kurumun açtığı dava sonucu mahkeme, küçük Ömer için sağlık tedbiri uygulanmasına karar verdi. 

Açılan dava sonucu mahkemenin, küçük Ömer için sağlık tedbiri uygulanmasına karar verdiğini ifade eden baba Murat Kınış, 'Biz bu sağlık tedbiri uygulanmasına itiraz ettik, gerekli sebepleri yazdık, ilettik. Ama mahkeme tarafından reddedilmiş' şeklinde konuştu.

Çocuklarının sağlık kontrollerini sürekli yaptıklarını anlatan anne Elif Kınış ise, 'Gerekli bütün tahlillerimiz, testlerimiz, her şeyi yaptık. Sağlık ocağından tut, özel hastaneye kadar ne gerekiyorsa her şeyi yapıyoruz. Yani çocuğumuz konusunda hiçbir şeyi kısmıyoruz. Ben cahil bir insan değilim. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşirelik diplomam da var. Ben daha önce kadın doğum bölümünde staj yaparken erken doğan çocukların topuğundan kan gelmediği zaman biz kolundan alıp bu testleri yapmıştık. Topuk kanının illa topuktan alınması gerekmiyor. Kan aynı kan. İlla topuk olunca testler değişmiyor. Biz buna karşıyız aslında' dedi.

Topuk kanı ile 9 hastalık açısından tarama yapılıyor.

Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, topuk kanı ile 9 hastalık için tarama yapıldığını açıklamıştı.

'Aslında bu bir koruyucu sağlık hizmetidir. 1993 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ilk olarak fenilketonüri (genetik metabolizma hastalığı) ile başlanan tarama programına daha sonra doğumsal hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği (körlük ve nörolojik hasarlara neden olabilen genetik bir hastalık), kistik fibrozis (solunum ve sindirim sisteminde ağır hasarla seyreden genetik ve ciddi bir hastalık) 2022 yılında da konjenital adrenal hiperplazi (doğumsal cinsel gelişim bozukluğu) ile SMA eklendi. Bunlar, topuk kanıyla taranan hastalıklar. Bir de yenidoğan rutin tarama programının içinde yer alan işitme testi, göz muayenesi ve görme testi ile kalça çıkığı için ultrason taraması var. Sonuç olarak 9 hastalık açısından yenidoğan taraması yapılıyor.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
michael.elende

Evet sen cahil bir insansın

İvan Karamazov

Neden topuk kanı? 1-)Pratik anlamda daha kolay çünkü yenidoğan damaryolundan kan alınması oldukça zor ve tecrübe gerektiren bir işlem. 2-)Damaryoluna girince... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

Şöyle demiş böyle demiş uzattıkça uzatmış ama sonuç değişmiyor: cahilsin.