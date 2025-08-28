Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Açıkladı: MHRS’de Yeni Uygulama Yozgat ve Denizli’de Denenecek

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, üniversite hastanelerinin bazılarının MHRS üzerinden randevu sistemine entegre edildiğini açıkladı.

Memişoğlu, 'Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, 'Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.' dedi.