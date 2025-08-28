onedio
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Açıkladı: MHRS’de Yeni Uygulama Yozgat ve Denizli’de Denenecek

Sağlık Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.08.2025 - 13:22

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden artık üniversite hastaneleri için de randevu alınabileceğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, pilot olarak seçilen Yozgat Bozok Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi hastanelerinden 1 Eylül’den itibaren MHRS üzerinden randevu alınabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Uşak’ı ziyareti sırasında MHRS ile ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, üniversite hastanelerinin bazılarının MHRS üzerinden randevu sistemine entegre edildiğini açıkladı.

Memişoğlu, 'Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, 'Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.' dedi.

İsmail Kahraman
