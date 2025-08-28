Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Açıkladı: MHRS’de Yeni Uygulama Yozgat ve Denizli’de Denenecek
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden artık üniversite hastaneleri için de randevu alınabileceğini söyledi.
Bakan Memişoğlu, pilot olarak seçilen Yozgat Bozok Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi hastanelerinden 1 Eylül’den itibaren MHRS üzerinden randevu alınabileceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Uşak’ı ziyareti sırasında MHRS ile ilgili önemli bir duyuru yaptı.
