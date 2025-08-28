İş İnsanı İnan Kıraç Yoğun Bakıma Kaldırıldı

İnan Kıraç, 87 yaşında hastane raporu alarak 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti. İpek Kıraç ise bu gizli evliliğin ardından mahkemenin yolunu tutmuş ve evliliğin iptal edilmesi için dava atmıştı. Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç’ın sağlık durumunun karar vermesine elverişli olmadığını bildirmişti. Mahkeme ise İnan Kıraç’a vasi atanması talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin kararıyla İnan Kıraç’a avukatlar vasi olarak atanmış ve evliliği iptal edilmişti.

İpek Kıraç ise uzun süredir küs olduğu babası ile barıştığını Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurmuştu.