İş İnsanı İnan Kıraç Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.08.2025 - 12:16

Kıraç Holding kurucusu 88 yaşındaki İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. İpek Kıraç'ın babasının yanından ayrılmadığı öğrenildi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan kızı İpek Kıraç ile geçen haftalarda barışan İnan Kıraç, sağlık raporu alarak Emine Alangoya ile evlenmişti. İpek Kıraç, babasının evliliğinin iptal edilmesi ve vasi atanması talebinde bulunmuştu. İnan Kıraç’ın sağlık durumu nedeniyle kendisine vasi atanmış ve evliliği iptal edilmişti. 

Kaynak: Patronlar Dünyası / Toygun Atilla

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile barıştığını bu fotoğrafla duyurmuştu.

İnan Kıraç, 87 yaşında hastane raporu alarak 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti. İpek Kıraç ise bu gizli evliliğin ardından mahkemenin yolunu tutmuş ve evliliğin iptal edilmesi için dava atmıştı. Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç’ın sağlık durumunun karar vermesine elverişli olmadığını bildirmişti. Mahkeme ise İnan Kıraç’a vasi atanması talebinde bulunmuştu. 

Mahkemenin kararıyla İnan Kıraç’a avukatlar vasi olarak atanmış ve evliliği iptal edilmişti. 

İpek Kıraç ise uzun süredir küs olduğu babası ile barıştığını Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurmuştu.

İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla, iş insanı İnan Kıraç'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi sonucu Koç Ailesi'nin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
okisi

lan bazen çok gereksiz çabaladığımızı düşünüyorum ya düşünsene milyar dolarların var trilyon doların var bir mahalle büyüklüğünde evlerin binlerce araban hiz... Devamını Gör

futboltopu20

parasına kavuştu babası umrunda mı mirası kurtardı

Teke tek

Sen bilmem kaç yıl yaşa, son 3/5 yılda yoldan çık/çıkartıl, sonra işi, ismini, ailesini her şeyi darmadağın et..