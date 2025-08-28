İş İnsanı İnan Kıraç Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Kıraç Holding kurucusu 88 yaşındaki İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. İpek Kıraç'ın babasının yanından ayrılmadığı öğrenildi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan kızı İpek Kıraç ile geçen haftalarda barışan İnan Kıraç, sağlık raporu alarak Emine Alangoya ile evlenmişti. İpek Kıraç, babasının evliliğinin iptal edilmesi ve vasi atanması talebinde bulunmuştu. İnan Kıraç’ın sağlık durumu nedeniyle kendisine vasi atanmış ve evliliği iptal edilmişti.
İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile barıştığını bu fotoğrafla duyurmuştu.
İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı.
