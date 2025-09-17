Liseli Öğrenciler Buket Atalay ve Arda Çetinkaya, Bilimsel Projeleriyle NASA’ya Davet Edildi

Buket Atalay, “Normalde sintilatörlerin verimini neredeyse iki kat artıracak bir tasarım geliştirdik. Herkes, ‘Siz bunu lisede mi yapıyorsunuz?’ diye sordu. 10. sınıfa gidiyoruz deyince daha da şaşırdılar” dedi.

Arda Çetinkaya ise geliştirdikleri dedektörün uygun maliyetli ve yüksek verimli olduğunu vurgulayarak, “Projemiz sağlık alanında kanserli hücrelerin tespitinde, savunma sanayisinde konteyner ve yer altı tesislerinin bulunmasında kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Virgin Galactic ve Momentum Space gibi şirketlerden teklif aldıklarını açıkladı. Bu firmalar, öğrencilerin tasarımıyla uzaydan gerçek veri toplamayı teklif etti.