Liseli Öğrenciler Buket Atalay ve Arda Çetinkaya, Bilimsel Projeleriyle NASA’ya Davet Edildi
İstanbul ve Kocaeli’den iki lise öğrencisi, geliştirdikleri bilimsel projeyle NASA’ya davet edildi. Evrenin sırlarını çözmeyi hedefleyen çalışmalarını ABD’de sunan öğrenciler, Türkiye’yi gururla temsil etti. Ekol TV’den Gamze Şimşek'in haberine göre; lise öğrencileri Buket ve Arda, birçok özel şirketten de teklifler almaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lise öğrencileri Buket Atalay ve Arda Çetinkaya, atomun yapıtaşlarının incelenmesini sağlayan ve kozmik ışınlara odaklanan bir cihaz geliştiredi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buket ve Arda’nın çalışması, NASA’da büyük ilgi gördü ve takdirle karşılandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın