Liseli Öğrenciler Buket Atalay ve Arda Çetinkaya, Bilimsel Projeleriyle NASA’ya Davet Edildi

Ali Can YAYCILI
17.09.2025 - 09:46

İstanbul ve Kocaeli’den iki lise öğrencisi, geliştirdikleri bilimsel projeyle NASA’ya davet edildi. Evrenin sırlarını çözmeyi hedefleyen çalışmalarını ABD’de sunan öğrenciler, Türkiye’yi gururla temsil etti. Ekol TV’den Gamze Şimşek'in haberine göre; lise öğrencileri Buket ve Arda, birçok özel şirketten de teklifler almaya başladı.

Lise öğrencileri Buket Atalay ve Arda Çetinkaya, atomun yapıtaşlarının incelenmesini sağlayan ve kozmik ışınlara odaklanan bir cihaz geliştiredi.

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in haberine göre; İstanbul Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Atalay ve Kocaeli TED Darıca Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Çetinkaya, geliştirdikleri bilimsel projeyle dünya çapında dikkat çekti. Yüzlerce başvuru arasından seçilen projeleri, lise düzeyinde kabul gören tek çalışma oldu. 

Öğrenciler, atomun yapıtaşlarının incelenmesini sağlayan ve kozmik ışınlara odaklanan bir cihaz geliştirdi. Çalışmalarının merkezinde “müon” adı verilen atom altı parçacıkları bulunuyor.

Buket ve Arda’nın çalışması, NASA’da büyük ilgi gördü ve takdirle karşılandı.

Buket Atalay, “Normalde sintilatörlerin verimini neredeyse iki kat artıracak bir tasarım geliştirdik. Herkes, ‘Siz bunu lisede mi yapıyorsunuz?’ diye sordu. 10. sınıfa gidiyoruz deyince daha da şaşırdılar” dedi.

Arda Çetinkaya ise geliştirdikleri dedektörün uygun maliyetli ve yüksek verimli olduğunu vurgulayarak, “Projemiz sağlık alanında kanserli hücrelerin tespitinde, savunma sanayisinde konteyner ve yer altı tesislerinin bulunmasında kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Virgin Galactic ve Momentum Space gibi şirketlerden teklif aldıklarını açıkladı. Bu firmalar, öğrencilerin tasarımıyla uzaydan gerçek veri toplamayı teklif etti.

