Kumar Borcu İçin Eşinden Çaldığı Altınları Bozdururken Yakalandı
İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda aranan hırsız evin içinden çıktı. Ziynet eşyalarının çalınan E.Ö. polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ise yaptığı takip sonucu E.Ö.'nün eşi M.Ö.'nün izine rastladı. Kumar borcu olduğu belirtilen M.Ö. altınları kuyumcuda bozdururken kameralara yakalandı. Adli işlem başlatılan şüpheli serbest bırakıldı.
Altıncılar kuyumcuda bozdurulmuş.
Olay güvenlik kameralarına böyle yansıdı 📹
