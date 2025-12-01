onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kumar Borcu İçin Eşinden Çaldığı Altınları Bozdururken Yakalandı

Kumar Borcu İçin Eşinden Çaldığı Altınları Bozdururken Yakalandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.12.2025 - 14:59

İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda aranan hırsız evin içinden çıktı. Ziynet eşyalarının çalınan E.Ö. polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ise yaptığı takip sonucu E.Ö.'nün eşi M.Ö.'nün izine rastladı. Kumar borcu olduğu belirtilen M.Ö.  altınları kuyumcuda bozdururken kameralara yakalandı. Adli işlem başlatılan şüpheli serbest bırakıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altıncılar kuyumcuda bozdurulmuş.

Altıncılar kuyumcuda bozdurulmuş.

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden E.Ö., polise şikayette bulundu. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba bir kuyumcuda E.Ö.’nün eşi M.Ö. tarafından bozdurulduğu anlaşıldı.

Olay güvenlik kameralarına böyle yansıdı 📹

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın