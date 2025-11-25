onedio
Kullanıcıların Üyelik Bilgilerine Müdahale İddiası: Kapatılan Bahis Sitesi Tuttur Hakkında Soruşturma Açıldı

Kullanıcıların Üyelik Bilgilerine Müdahale İddiası: Kapatılan Bahis Sitesi Tuttur Hakkında Soruşturma Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.11.2025 - 10:37 Son Güncelleme: 25.11.2025 - 11:01

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasının ardından lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen tuttur.com şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın başkanlık sonrası kapattığı tuttur.com'a soruşturma açıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın başkanlık sonrası kapattığı tuttur.com'a soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 'Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan hakimlik kararı doğrultusunda; 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu haliyle şu aşamada; 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; Kamuoyuna saygı ile duyurulur' ifadeleri yer aldı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
