Kullanıcıların Üyelik Bilgilerine Müdahale İddiası: Kapatılan Bahis Sitesi Tuttur Hakkında Soruşturma Açıldı
Saran Holding bünyesinde bulunan ancak Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasının ardından lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen tuttur.com şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın başkanlık sonrası kapattığı tuttur.com'a soruşturma açıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın