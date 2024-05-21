Kozmetik Dolabınız Ne Kadar Tehlikeli?

• Şampuan ve saç kremi

• Sabun, duş jeli

• Banyo tuzları ve yağları

• Parfümler, deodorantlar ve terlemeyi önleyiciler

• Rujlar ve dudak balsamları

• Saç şekillendirici ürünler; saç boyaları

• Makyaj / kozmetik (fondöten, göz farı, maskara vb.)

• Bebek pudrası,

• El temizleme mendilleri ve el dezenfektanları

• Güneş koruyucu ve bronzlaştırıcılar,

• Tıraş kremleri, epilasyon ürünleri

• Yüz temizleyicileri, kremler ve tonikler; akne tedavisi ürünleri

• Diş macunu, gargara, diş ipi

• Tırnak cilası, cila çıkarıcılar ve diğer tırnak ürünleri

• Kontak lens / gözlük temizleyicisi ve çözümleri

• Kadın hijyen ürünleri

• Nemlendiriciler

Sonra, elbette, sık sık nefes alarak yuttuğumuz veya dokunduğumuz bir dizi ev temizleyici ve diğer kimyasallar var.

İşte kişisel bakım ürünlerinizde potansiyel olarak bulunan zararlı kimyasalların en önemlileri:

Triklosan: Triklosan bazı diş macunlarında ve bazı sabunlarda bulunan antibakteriyel bir ajandır. Uzun süreli toksik etkileri vardır. Diğer endokrin problemleri arasında, triklosan tiroid fonksiyonunu azaltabilir. Kanada ve Japonya, triklosanın kozmetik bir bileşen olarak kullanımını kısıtlamaktadır. En rahatsız edici kısmı Triclosan’ın dirençli bakteriler oluşturabileceğidir. Başka bir deyişle çözmeye çalıştığı problemi arttırabilir.

Parfüm: Parfüm deodorantlarda, yüz yıkama ürünlerinde, şampuanlarda, duş jellerinde ve güneş kremlerinde bulunur. “Parfüm” terimi 3 binin üzerinde farklı kimyasaldan herhangi birini içerebilir. Araştırmalar bazı gizli bileşenlerin de parfüm oluşturduğunu göstermektedir. Parfüm karışımları alerji, dermatit, solunum sıkıntısı ve düşük sperm sayısı gibi üreme sistemi üzerindeki potansiyel etkilere sahiptir.

Toluen: Toluen boya tinerlerinde kullanılan yaygın bir çözücüdür ve ayrıca nemlendirici kremlerde ve tırnak cilalarında da bulunabilir. Nefes almayı engelleyen ve bulantıya neden olan güçlü bir nörotoksindir. Maruz kalma, anne karnında gelişmekte olan bir fetüste gelişimsel hasara neden olabilir. Toluen ayrıca bağışıklık sisteminde bozulma ve kanser ile de ilişkilidir.

Parabenler: Parabenler, birçok ürünün raf ömrünü arttırmak için kullanılan bir bileşiktir. Parabenler östrojeni taklit eden endokrin bozuculardandır.

Formaldehit Açıcılar: Formaldehit açıcılar, kişisel bakım ürünlerinin yaklaşık %20’sinde kullanılan bir antimikrobiyal koruyucu sınıfıdır (DMDM hydantoin ve Quaternium-15 gibi). Bağışıklık sistemi ve cilt için toksiktirler ve oldukça alerjiktirler. (Japonya bunların kullanımını kısıtlamaktadır.)

Oksibenzon: Oksibenzon, güneş koruyucuların yarısından fazlasında, UV ışık emici olarak kullanılır. Aslında fotoalerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca bir endokrin yıkıcıdır.