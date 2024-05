Kozmetik Dolabınız Ne Kadar Tehlikeli?

Sadece farkında olmak, kendinizi eğitmek, kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için bilinçli kararlar vermek yeterlidir.

Bunun için;

• Her seferinde bir ürün olmak üzere aşamalı olarak değişiklik yapın.

• Eski bir ürünü atma zamanı geldiğinde, yeni alacağınız ürünün daha güvenli olduğundan emin olun.

• Kullandığınız her şeyi kümülatif yükünü düşünerek hareket edebilirsiniz. Sahip olduğunuz her ürünü atmanız veya en sevdiğiniz parfümden vazgeçmeniz gerekmez. Küçük değişiklikler ile başlayın ve kendinizi strese sokmayın.

Burada bahsettiğim her kimyasalın tümünü ortadan kaldırmak için fanatik olmanıza gerek yok. Mükemmel olmaya ya da vücudunuzu tamamen arındırmaya çalışmıyorsunuz.

Bunun yerine;

• Daha az ürün kullanın. Örneğin vücut losyonu, el losyonu, yüz kremi, göz altı nemlendiricisi vb. yerine sadece bir tür nemlendirici deneyin.

• Eğer bir şeyler püskürtüyorsanız, direkt nefes almayın.

• Parfümlü oda spreyleri yerine, uçucu yağları tercih edin.

• Ürünlerinizi seçerken kokusuz olanları seçin. Mutlaka koku gerekiyorsa uçucu yağları tercih edebilirsiniz.

• Ev temizliğinde bakterileri ürünlerle yok etmeye çalışmayın. Sade sabun ve su, elma sirkesi günlük yaşamdaki bakterileri uzaklaştırmak için yeterli olacaktır.

Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak, daha güvenli ürünler ve malzemeler hakkında bilinçlenmek için cildinize uygun, doğal yöntemler, ürünler, bakım ve anti-aging alternatifleri sunduğum bireysel danışmanlık ve grup workshoplarımıza katılarak bu konuda kendi alternatiflerinizi oluşturabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.

