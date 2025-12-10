Köyde Hayat Kurdu, Bir İlki Başardı! Eşini İkna Edip Üretime Öncü Oldu
Aksaraylı Mehtap Polat’ın hayatı, eşi Cüneyt Polat ile evlendikten sonra aldığı kararla tamamen değişti. Ağrı’nın Anakaya köyüne yerleşen çift, 7 yıl önce hayvancılığa başladı. Başta sadece 10 büyükbaşla yola çıkan Polat ailesi, bugün 60 hayvana ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’nden faydalanan ilk üretici oldular. Mehtap Polat, azmiyle yalnızca hayvanlarının değil, yöre halkının da takdirini kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 hayvanla başlayan üretim, devlet desteğiyle güçlendi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polat ailesi, Ağrı’da projeden yararlanan ilk üretici oldu
"5 çocuğumla nasıl ilgileniyorsam, hayvanlarla da o şekilde ilgileniyorum."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın