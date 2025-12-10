onedio
article/comments
Köyde Hayat Kurdu, Bir İlki Başardı! Eşini İkna Edip Üretime Öncü Oldu

Köyde Hayat Kurdu, Bir İlki Başardı! Eşini İkna Edip Üretime Öncü Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 17:41

Aksaraylı Mehtap Polat’ın hayatı, eşi Cüneyt Polat ile evlendikten sonra aldığı kararla tamamen değişti. Ağrı’nın Anakaya köyüne yerleşen çift, 7 yıl önce hayvancılığa başladı. Başta sadece 10 büyükbaşla yola çıkan Polat ailesi, bugün 60 hayvana ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’nden faydalanan ilk üretici oldular. Mehtap Polat, azmiyle yalnızca hayvanlarının değil, yöre halkının da takdirini kazandı.

10 hayvanla başlayan üretim, devlet desteğiyle güçlendi

10 hayvanla başlayan üretim, devlet desteğiyle güçlendi
cdnuploads.aa.com.tr

Aksaray’dan gelin gelip Ağrı merkezde yaşayan Mehtap Polat, eşinin isteğiyle köy hayatına adapte olmayı seçti. Aile, Anakaya köyünde 10 büyükbaş hayvan satın alarak besicilik yapmaya başladı. Polat ailesi, geçimini hem et hem de süt üretiminden sağladı.

Hayvan sayısını kısa sürede 45’e çıkaran aile, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesine başvurdu. Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte Ziraat Bankasının Temel Hayvancılık Kredisi’nden yararlandılar. 2 yıl ödemesiz, toplamda 7 yıla yayılan kredi fırsatıyla TİGEM’den 15 gebe düve satın alarak işletmelerini büyüttüler.

Polat ailesi, Ağrı'da projeden yararlanan ilk üretici oldu

Polat ailesi, Ağrı’da projeden yararlanan ilk üretici oldu
cdnuploads.aa.com.tr

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, projenin 2024-2028 dönemini kapsadığını belirterek Ağrı’da yoğun talep olduğunu ifade etti. Kentte 4 bin 839 geçerli başvuru yapıldığını, başvuran her üreticiye 5 ila 15 gebe düve dağıtıldığını söyledi. 

Hayvanların TİGEM tarafından temin edildiğini belirten Hüseyinoğlu, kredi desteğinin Ziraat Bankası üzerinden sağlandığını ve geri ödeme sürecinin üreticiyi zorlamayacak şekilde planlandığını aktardı.

Hüseyinoğlu, hayvanların Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalandığını, ayrıca hayvan başına aylık 1500 lira bakım besleme ücreti verildiğini açıkladı. Anakaya köyünde bu kapsamda ilk desteğin Mehtap Polat’a verildiğini söyledi. Böylece Polat ailesi, kentte projenin ilk faydalanıcısı oldu.

"5 çocuğumla nasıl ilgileniyorsam, hayvanlarla da o şekilde ilgileniyorum."

"5 çocuğumla nasıl ilgileniyorsam, hayvanlarla da o şekilde ilgileniyorum."
cdnuploads.aa.com.tr

Polat, “Eşim hayvanların yemini ve samanını veriyor. Ben ineklerimi sağıyorum. TİGEM'den devlet destekli 15 tane etçi ırk gebe düve aldık. Devletten destek alarak ahırımızı da büyütmek istiyoruz. 15 yıllık evliyim. Aslen Aksaraylıyım. Ağrı merkezde evimiz var. Eşim köyü sevdiği için köyde de ev yaptık, sonra hayvancılığa başladık. 7 yıldır da bu işin içindeyiz. 5 çocuğumla nasıl ilgileniyorsam, hayvanlarla da o şekilde ilgileniyorum.” sözlerini kullandı.

Eşi Cüneyt Polat ise etçi ırk gebe düveleri TİGEM’den aldıklarını belirterek hayvan sayılarının bugün 60’a ulaştığını söyledi.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
