Köyde Hayat Kurdu, Bir İlki Başardı! Eşini İkna Edip Üretime Öncü Oldu

Polat, “Eşim hayvanların yemini ve samanını veriyor. Ben ineklerimi sağıyorum. TİGEM'den devlet destekli 15 tane etçi ırk gebe düve aldık. Devletten destek alarak ahırımızı da büyütmek istiyoruz. 15 yıllık evliyim. Aslen Aksaraylıyım. Ağrı merkezde evimiz var. Eşim köyü sevdiği için köyde de ev yaptık, sonra hayvancılığa başladık. 7 yıldır da bu işin içindeyiz. 5 çocuğumla nasıl ilgileniyorsam, hayvanlarla da o şekilde ilgileniyorum.” sözlerini kullandı.

Eşi Cüneyt Polat ise etçi ırk gebe düveleri TİGEM’den aldıklarını belirterek hayvan sayılarının bugün 60’a ulaştığını söyledi.