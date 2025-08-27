onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Korurken Bir Yandan da Eşitliyor! Güneşe Aşık Olanların Bayılacağı Renkli Güneş Kremleri

etiket Korurken Bir Yandan da Eşitliyor! Güneşe Aşık Olanların Bayılacağı Renkli Güneş Kremleri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 16:01

Sıcak yaz aylarının en can sıkıcı tarafı da güneş ışınları ve ciltte bıraktığı etkiler. Güneşe çıkınca cilt rengi değişir ve renk tonu elbette farklılaşır. Cildinizi güneşten korurken renk eşitliği sağlamak istiyorsanız renkli güneş kremi önerileri ile geldik! 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi Spf 50 50 ml

Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi Spf 50 50 ml

Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği ve özellikle düzensiz bir cilde sahip olanların kullanması gereken Heliocare Color Gelcream Güneş Kremi, jel krem dokusuyla cildin aynı zamanda nemli kalmasını da sağlıyor. Cilt renk tonunu düzenliyor ve güneşten de koruyor. Yani bir taşla iki kuş!

Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi Spf 50 50 ml

Bioderma Photoderm XDefense Spf50+ Tüm Cilt Tipleri İçin Renkli Güneş Kremi 40 ml - Very Light

Bioderma Photoderm XDefense Spf50+ Tüm Cilt Tipleri İçin Renkli Güneş Kremi 40 ml - Very Light

%164 antioksidan etkisiyle güneşe çıktığınızda cildinizi güneşe karşı savunuyor ve cildi ışıl ışıl bir hale getiriyor. Sun Active Defense™ Patenti ve Environmental Active Defense Teknolojisi ile en uzun UVA, UVB, mavi ışık dahil tüm görünür ışığa karşı koruma sağlıyor.

Bioderma Photoderm XDefense Spf50+ Tüm Cilt Tipleri İçin Renkli Güneş Kremi 40 ml - Very Light

Avene Cleanance SPF50+ Renkli Güneş Kremi 50 ml

Avene Cleanance SPF50+ Renkli Güneş Kremi 50 ml

Avene, içindeki pigmentleri sayesinde cildin renk tonuna epey iyi geliyor. Cilt lekelerini azaltır. Suya dayanıklı, böylelikle denize ya da havuza girdiğinizde ve terlediğinizde etkisi uzun süre kalır. Yağlı ve düzensiz ciltlere kullanılabileceğini belirtelim.

Avene Cleanance SPF50+ Renkli Güneş Kremi 50 ml

La Roche Posay Anthelios UVmune400 Oil Control Fluide SPF50+ Karma ve Yağlı İçin Renkli Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios UVmune400 Oil Control Fluide SPF50+ Karma ve Yağlı İçin Renkli Yüz Güneş Kremi

Karma ve yağlı ciltler için bir öneri ile geldik! Cildin yağ dengesini kontrol altına almakla kalmaz, aynı zamanda akışkan dokusuyla ciltte beyaz iz ve yağlı bir his bırakmaz. Parlama karşıtı olduğunu da söylemeden geçemeyiz.

La Roche Posay Anthelios UVmune400 Oil Control Fluide SPF50+ Karma ve Yağlı İçin Renkli Yüz Güneş Kremi

Bioxcin Sun Care Yağlı Ciltler için Güneş Kremi SPF 50+ 50 ml - Renkli

Bioxcin Sun Care Yağlı Ciltler için Güneş Kremi SPF 50+ 50 ml - Renkli

Yağlı ciltlerin de güneş kremi kullanması gerektiğini her zaman belirtmemiz gerekiyor. Çünkü yağlı cilde sahip olanlar genelde güneş kreminin rahatsız ettiğini söyler. Ama Bioxcin Sun Care, yağlı ciltlerde de kolayca kullanılabiliyor. Ciltteki sebumu dengeler ve yağlı bir his bırakmaz.

Bioxcin Sun Care Yağlı Ciltler için Güneş Kremi SPF 50+ 50 ml - Renkli

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vichy Capital Soleil UV Yaşlanma Karşıtı Güneş Kremi SPF 50 40 ml - Renkli

Vichy Capital Soleil UV Yaşlanma Karşıtı Güneş Kremi SPF 50 40 ml - Renkli

Cilde dolgunluk verirken aynı zamanda yaşlanma karşıtı bileşenleriyle cildin genç gözükmesine yardım eder. Koyu leke görünümlerini azaltır ve renkli olduğu için cilt tonunu eşitler.

Vichy Capital Soleil UV Yaşlanma Karşıtı Güneş Kremi SPF 50 40 ml - Renkli

Gisele Denis Renkli Güneş Koruyucu Krem Spf 50 40 ml

Gisele Denis Renkli Güneş Koruyucu Krem Spf 50 40 ml

Açık-orta cilt tonuna sahip herkesin kullanabileceği Gisele Denis Renkli Güneş Koruyucu Krem cilt tonunu eşitlemeyi hedefleyen pigmentler barındırıyor. Günlük kullanıma uygun ve bütün cilt tipleri kullanabilir.

Gisele Denis Renkli Güneş Koruyucu Krem Spf 50 40 ml

SVR Sunsecure Ecran Renkli Spf50+ Güneş Kremi 60 gr (Kuru ve Çok Kuru Ciltler)

SVR Sunsecure Ecran Renkli Spf50+ Güneş Kremi 60 gr (Kuru ve Çok Kuru Ciltler)

Cildiniz kuruysa ya da çok kuru olduğunu düşünüyorsanız işinize yarayabilecek bir öneri ile geldik. Mineral filtreleri, ciltte yüksek koruma sağlamayı amaçlıyor. Cilt renk tonunu da dengeler.

SVR Sunsecure Ecran Renkli Spf50+ Güneş Kremi 60 gr (Kuru ve Çok Kuru Ciltler)

Topicrem Hydra+ Tinted Radiance Cream SPF 50 40 ml

Topicrem Hydra+ Tinted Radiance Cream SPF 50 40 ml

Topicrem Hydra+ Tinted Radiance Cream gliserin, biyo aktif su ve UVA/UVB güneş filtreleri ile zenginleştirilmiş. Cildi nemlendirir ve cilt eşitsizliği görünümünü kapatmaya yardımcı olur.

Topicrem Hydra+ Tinted Radiance Cream SPF 50 40 ml

Babe Super Fluid Color Mattifying SPF 50 50 ml

Babe Super Fluid Color Mattifying SPF 50 50 ml

Akışkan ve yağsız yapılı bir güneş kremi arayanlar buraya! Cilt tonunu eşitlemeye yardım eden Babe Super Fluid Color Mattifying ile cilt tipiniz ne olursa olsun kullanabilirsiniz. Ayrıca yağlı bir his de bırakmıyor. Temiz bitişli.

Babe Super Fluid Color Mattifying SPF 50 50 ml

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın