Korurken Bir Yandan da Eşitliyor! Güneşe Aşık Olanların Bayılacağı Renkli Güneş Kremleri
Sıcak yaz aylarının en can sıkıcı tarafı da güneş ışınları ve ciltte bıraktığı etkiler. Güneşe çıkınca cilt rengi değişir ve renk tonu elbette farklılaşır. Cildinizi güneşten korurken renk eşitliği sağlamak istiyorsanız renkli güneş kremi önerileri ile geldik!
Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi Spf 50 50 ml
Bioderma Photoderm XDefense Spf50+ Tüm Cilt Tipleri İçin Renkli Güneş Kremi 40 ml - Very Light
Avene Cleanance SPF50+ Renkli Güneş Kremi 50 ml
La Roche Posay Anthelios UVmune400 Oil Control Fluide SPF50+ Karma ve Yağlı İçin Renkli Yüz Güneş Kremi
Bioxcin Sun Care Yağlı Ciltler için Güneş Kremi SPF 50+ 50 ml - Renkli
Vichy Capital Soleil UV Yaşlanma Karşıtı Güneş Kremi SPF 50 40 ml - Renkli
Gisele Denis Renkli Güneş Koruyucu Krem Spf 50 40 ml
SVR Sunsecure Ecran Renkli Spf50+ Güneş Kremi 60 gr (Kuru ve Çok Kuru Ciltler)
Topicrem Hydra+ Tinted Radiance Cream SPF 50 40 ml
Babe Super Fluid Color Mattifying SPF 50 50 ml
