Konser Sonrası Fenalaşan Haluk Levent, Hastaneye Kaldırıldı
Türk rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, Muğla’nın Ortaca ilçesinde katıldığı festivalde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak konserin ardından sağlık sorunları yaşayan ünlü sanatçı kısa süreli bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Hayırsever ve Türk rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, apar topar hastaneye kaldırıldı.
