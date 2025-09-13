onedio
Konser Sonrası Fenalaşan Haluk Levent, Hastaneye Kaldırıldı

Haluk Levent
Esra Demirci
13.09.2025 - 14:05

Türk rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, Muğla’nın Ortaca ilçesinde katıldığı festivalde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak konserin ardından sağlık sorunları yaşayan ünlü sanatçı kısa süreli bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Hayırsever ve Türk rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali’nde sahne alan Haluk Levent, konserin ardından rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçıya, doktorlar tarafından strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren Levent’in, bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
